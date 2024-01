Continúan buenas ventas de vacunas Pfizer contra Covid-19 en Chihuahua

La vacuna Pfizer contra el Covid-19 continúa disponible en dos cadenas farmacéuticas de la ciudad, y debido a que se ha tenido una buena respuesta por parte de la población, hay días en los que el biológico se agota, por lo que el personal de estos negocios invita a la población interesada a que se apunten en lista de espera, en caso de que no haya en existencia cuando acudan.

La vacuna Pfizer Comirnaty en Farmacias del Ahorro tiene un precio que va entre los 799 y 859 pesos, dependiendo de si se encuentra en promoción o a precio regular.

En Farmacias Benavides se oferta a 899 pesos desde que comenzaron a venderse en la ciudad, de acuerdo a la publicidad de esta cadena y a información proporcionada por el personal de los establecimientos.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

A través de Internet, también se publicita la venta de vacunas en farmacias Guadalajara o San Pablo, en un precio de 848 pesos.

Sin embargo, en Farmacias Guadalajara todavía no se encuentra en venta, mientras que la oferta de farmacias San Pablo no aplica para Chihuahua, ya que el biológico se debe aplicar en el laboratorio de la farmacia adquirida y en la capital no se cuenta con éstos.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En este tema, la Cofepris informó que los biológicos deben aplicarse bajo vigilancia médica, por seguridad de la persona y para evitar que éstas sean revendidas.

Asimismo, la Cofepris informó que las vacunas contra Covid-19, no se pueden pedir a domicilio, su compra se realiza directamente en las sucursales para aplicarse en los consultorios especializados.

Cabe señalar que la vacuna requiere un almacenamiento en equipo especializado en cadena de frío, a una temperatura de 2° a 8° grados centígrados, por lo que las dosis que se envían a las farmacias, se adecuan a la capacidad que tienen para dicho almacenamiento.

Cabe recordar que la Cofepris otorgó el registro sanitario para venta al público para la vacuna Spikevax monovalente XBB.1.5, de ModernaTx, y para la Comirnaty Ómicron XBB. 1.5, de Pfizer.