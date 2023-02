Desconoce vacuna contra el VIH un 49% de la población mexicana

De acuerdo a la Encuesta de Prevención y Atención de VIH SIDA, a cargo del Instituto Nacional de Atención y Prevención de VIH/SIDA, presentada el pasado de enero, las tres principales razones por las cuales la población de la entidad no acude a realizarse pruebas de detección de VIH y enfermedades de transmisión sexual, son desconocimiento de la vacuna; desconocimiento del lugar de vacunación, y la falta de información del personal de salud.

Indica que, de acuerdo a los encuestados, el 49% dijo que no sabe dónde se aplica la vacuna o a dónde acudir a solicitarla. Un 10.2 por ciento refirió que por la lejanía del establecimiento de salud no acude a la vacunación, y sólo el 5.3 por ciento refirió que la vacuna no se oferta por parte del personal de Salud de las clínicas. Además un 34.9% señaló todas las causas referidas.

Por otra parte, los motivos por los que una mujer embarazada no acude a realizarse una prueba de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, en primer lugar es la desconfianza o miedo, con 30.2 por ciento. Por desconocimiento del riesgo fue la causa número 2, el porcentaje fue de 34.1%. Un 30.9 por ciento manifestó que por ambas causas no acuden a vacunarse.

Sobre los beneficios de practicarse una prueba de detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, el 14.8 por ciento refiere que considera que es una manera de controlar la enfermedad y tener una mejor calidad de vida. Además, un 12.3 por ciento refirió que para iniciar oportunamente un tratamiento, y el 7.7 por ciento, para conocer si tiene o no la infección. La mayoría, un 65 por ciento, refirió que todas las anteriores son beneficios de aplicarse la vacuna.

La razón por la que las personas no se realizan una prueba de detección, arrojó que el 50.3 tiene temor de encontrar un resultado positivo; el 39.6 por ciento, por desconocimiento sobre las vías de transmisión. Además un 6 por ciento consideró la falta de educación sexual y el 4.1 por ciento, expuso que por tener menor percepción de riesgo.

Cabe hacer mención que un 98.6 por ciento dijo tener conocimiento del sexo protegido y refirió además que cuenta con información sobre prevención del VIH y otras ITS. De igual manera, la mayoría refiere que la principal fuente de información sobre el tema de VIH/SIDA y otras infecciones, ha sido profesionales de la salud.

En segundo lugar, con 38 por ciento, refirió que por medio de la escuela y el 20 por ciento refiere que amigos, y únicamente el 1.1% por ciento expresó que no ha recibido orientación.

Con estos resultados, se espera poner en marcha una estrategia para retomar las acciones necesarias para incrementar la cobertura de detección en las 32 entidades federativas, así como desarrollar estrategias específicas con cada una de las entidades, a fin de coadyuvar en la superación de las barreras de detección identificadas a través de estos cuestionarios, y conocer las situaciones que enfrenta la población para acceder a las pruebas de detección del VIH y otras ITS.