Enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en Chihuahua

Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte entre la población chihuahuense, con 3 mil 246 hasta el 15 de octubre de 2022. En segundo lugar la diabetes mellitus, con 3 mil 210 muertes; los tumores malignos con 2,919; agresiones con 2 ,100 y los homicidios, hasta el 30 de octubre, se colocaron como la quinta causa de muerte con 1,562 casos.

El Covid-19 con 1,415; los accidentes, con 1,380; las enfermedades del hígado con 1,265; neumonía y otras enfermedades respiratorias con 1,289 y enfermedades cerebrovasculares con 1,119.

La estadística anual refiere que prácticamente esta tendencia se mantiene, excepto por el Covid-19 que en 2020 y 2021 estuvieron entre las primeras tres causas de muerte en la entidad.

El escenario estatal en 2020, por ejemplo, fue de 39, 246 fallecimientos, siendo las enfermedades del corazón la principal causa de muerte en dicho estado mexicano con 8.028 muertes, el mismo panorama se presentó en 2021, con 8 mil 002 muertes por estas enfermedades.

Salud

Cabe señalar que las causas de muerte en la entidad están intrínsecamente relacionadas con las atenciones médicas que se brindan y enfermedades que más se detectan, como resultado de un estilo de vida de subalimentación, en el que incluso cuando se cuenta con los recursos para acceder a una alimentación equilibrada, no se lleva a cabo.

Resultado de la ingesta de alimentos con poco valor nutrimental, y altos en calorías y grasas, así como azucares, a la fecha se tienen altas cifras en enfermedades como diabetes mellitus y enfermedades del corazón, específicamente en la hipertensión se tiene una relación directa con el estilo de vida.

Otros datos que se dan a conocer por SINAVE, es que en la actualidad la esperanza de vida en Chihuahua de 71.7 años para los hombres y 76.3 para las mujeres, para el año 2015 según cifras del INEGI, fue (comparados con la media nacional) en hombres y mujeres, por debajo de dicha media, por lo que la entidad se colocó entre las cinco a nivel nacional con menor esperanza de vida

En el año 2010 la esperanza de vida tuvo variaciones, a nivel nacional, pues la situación de violencia provocó un alto índice de mortalidad, en el caso de los hombres, las muertes aumentaron a consecuencia de la violencia y no por las enfermedades, por ser personas del sexo masculino quienes más murieron en enfrentamientos.

Actualmente se tiene un aumento derivado de la pandemia, en casos de enfermedades mentales, incluso, en suicidios, y si bien no se encuentran entre las diez primeras causas de muerte, ocupan lugares alarmantes en cuanto a muertes, debido a que no se trata de una condición natural, aunque sí, resultado de una enfermedad no controlada.