Gastan chihuahuenses 18.9% más en el médico; en promedio cada consulta cuesta 1, 570 pesos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, durante los primeros diez meses del año, uno de cada cinco chihuahuenses se atendió en dos o más ocasiones en algún servicio médico privado, con un gasto promedio de 1,570 per cápita por cada ocasión.

El gasto per cápita en atención medicamento aumentó respecto a los primeros diez meses de 2021 en un 18.9%, cuando el costo por ocasión fue de 1,320 pesos por atención.

De acuerdo con la encuesta, el gasto por motivo de atención a la salud se divide en atención médica o pago de consulta, estudios y medicamento, que en el rango de los 1,570 pesos per cápita se enfoca en atención médica general, y estudios de análisis clínicos básicos como química sanguínea, o estudio general de orina.

Salud ¡No te quedes chimuelo! Exhorta IMSS a moderar consumo de dulces

Lo anterior se especifica debido a que se trata de los estudios de más bajo precio que pagaron cinco de cada diez chihuahuenses que indicaron ese gasto durante los primeros diez meses de 2022.

En cuanto a la consulta médica, el 73% de los encuestados se atendieron en consultorios de farmacias, así como en pequeños consultorios, es decir, no acudieron a clínicas o centros médicos cuyo costo es mayor, por lo que la consulta varió entre los 400 y 600 pesos.

El tercer punto dentro del gasto médico que hicieron, fue el medicamento. De los 1,570 pesos que en promedio gastaron, hasta 600 pesos fueron para consulta, 300 a 380 pesos en estudios y el resto se gastó en medicamento, de patente o genérico, dependiendo el caso.

Lo anterior indica que al menos 500 pesos fueron destinados en medicamentos en una sola ocasión, por lo que quienes debieron llevar seguimiento tuvieron un segundo gasto por una nueva cita médica para seguimiento, y en algunos casos, medicamento complementario de no menos de 700 pesos.

Respecto a las enfermedades que más se trataron, se refirió a problemas gastrointestinales, enfermedades respiratorias, anemia y ciertos trastornos como ansiedad y depresión, estos dos últimos requirieron un seguimiento de tres a cinco meses posterior a la primera cita (o al primer gasto) referido.

La encuesta estima que el 63% de la población que acudió a pagar por atención médica son hombres, con una edad promedio de 35 a 42 años. Esto indica, según la interpretación del estudio, que son personas que laboran y pese a tener un servicio médico, prefieren costear la enfermedad.

Las razones principales por las que los hombres no acuden a su servicio médico es porque dijeron no tener tiempo para estar esperando turno principalmente por cuestiones de trabajo, o bien, porque la atención que requirieron debía ser inmediata y no esperar a una cita programada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el caso de las mujeres que fueron a consultarse por particular, la mayor parte, un 78%, acudió pese a contar con servicio médico, porque consideró que exponía su salud al tener que esperar horas o días por una consulta en el servicio.

El resto no contaba con servicio médico al momento de que se realizó la encuesta, pese a estar laborando, por lo que se vio en la necesidad de pagar por atención a la salud.