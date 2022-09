Llegó el otoño acompañado de sus alergias, ¿cuáles son las más comunes?

La llegada del otoño resulta para la mayoría fascinante, para otros nostálgico y para el resto molesto, y esta última es debido a las alergias que trae consigo esta temporada.

Además de que el otoño influye en el bienestar emocional y mental del ser humano, también repercute en la salud física, y la llegada de las alergias puede desequilibrar las actividades diarias que desarrollamos.

Debes tener en cuenta que el descenso de las temperaturas, el aumento de la humedad ambiental, y un mayor tiempo de estancia en los hogares y una menor ventilación en los mismos son algunos de los principales factores de aparición de alergias en otoño.

Durante el otoño las hojas adquieren tonalidades ocre. Foto: Archivo | El Sol de Parral

¿Cuáles son las alergias del otoño?

Rinitis alérgica: El polvo o el polen pueden causar una reacción en las membranas de la mucosa , causando irritación y comezón en la nariz.

El polvo o el polen pueden causar una , causando irritación y comezón en la nariz. Alergias a mascotas: La exposición a los epitelios de los animales.

La exposición a de los animales. Dermatitis atópica: El uso más frecuente de la lana o el simple descenso de temperatura puede provocar que la dermatitis atópica se vuelva más aguda.

En los periodos de otoño e invierno, los problemas respiratorios ocupan el primer lugar como causa de atención en los servicios de salud, de ellos, la mayoría es por alergias. pic.twitter.com/YBP1bz8pHu — SALUD México (@SSalud_mx) October 2, 2019

Causas más comunes de las alergias

Polen

La mayoría de estas patologías son causadas por el polen y el moho, expertos señalan que el 75% de las personas que padecen de alergias durante la primavera también las sufren durante el otoño, ya que el polen que se esparce en el ambiente por las hojas que están cayendo de los árboles, pueden viajar cientos de millas a través del aire.

Moho

El moho es otro de los factores que te puede causar alergia y no permitirte disfrutar de esta bella estación. No solo se desarrolla en lugares húmedos dentro del hogar, también puede desarrollarse en el exterior, procura limpiar tus pies antes de ingresar a tu casa para no arrastrar el moho hasta el interior de tu espacio.

Ácaros del polvo

Asimismo, otro factor son los ácaros del polvo, los lugares húmedos, como los filtros de los quemadores y del aire, son lugares más comunes para estos, ya que circulan cuando se enciende la calefacción y disminuye la ventilación en el hogar.

Tomar en cuenta ciertas medidas preventivas te ayudarán a que no la pases tan mal durante esta temporada.

¿Qué hacer para no sufrir alergias en el otoño?

Cambiar los filtros de la calefacción y del aire acondicionado

Lavar con frecuencia las sábanas y fundas de la cama

Evitar la exposición prolongada en zonas con árboles de hojas caducas

Cubrir el colchón con una funda especial a prueba de ácaros

Ventilar las habitaciones del hogar

Evitar la acumulación de hojas secas en zonas de la casa

Dejar que el Sol entre al hogar

Deseamos que disfrutes esta temporada que acaba de arrancar, los días se acortan, las noches se alargan y el color de las hojas de los árboles adquieren tonalidades ocres, ideales para sacar unas hermosas postales y dejarlas para el recuerdo.