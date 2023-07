¡No olvides tomar agua! Advierten riesgos por deshidratación "silenciosa"

La Dirección General de Promoción de la Salud Federal dio a conocer que aunque en la mayoría de los casos de deshidratación, las personas presenta síntomas de alerta, existe también la llamada "deshidratación silenciosa", que es más peligrosa, debido a que la persona no siente sed, pero puede presentar un cuadro avanzado de deshidratación de un momento a otro.

El doctor Rogelio Gamboa explicó que cuanto más tiempo pasa la persona sin tomar suficiente líquido, más se deshidratará.

Explicó que: "la sed es una manera en la que el cuerpo emite un aviso de que se debe beber más líquidos', que es más común en época de verano.

Pese a lo anterior, hay ocasiones en que se puede estar deshidratado sin sentir sed y convertirse en un problema de salud grave.

Indicó que la deshidratación silenciosa suele ocurrir más en época de invierno, debido a que la persona no siente necesidad de beber líquidos, pero no es exclusivo del clima frío, pues muchas personas no beben agua pese a las altas temperaturas.

Detalló que la deshidratación se refleja en la sequedad de piel y muchas veces en ojos, y aunque puede ocurrir a cualquier edad, es más común en adultos a partir de los 65 años.

En este contexto, expuso que existen factores que provocan que las personas no beban suficientes líquidos, independientemente del clima, por ejemplo, el sedentarismo.

"Al no existir actividad física, es más probable que la persona no sienta sed, o que por sus mismos hábitos, al momento de sentirla, no beba agua natural, sino otro tipo de bebidas que influyen en la deshidratación, como bebidas gaseosas azucaradas, o aquellas que tienen cafeína".

¿Cómo evitarla?

1. Tomar al menos 2 litros de agua embotellada, (hervida o desinfectada) para mantenerse hidratado

2. No esperar a sentir sed, pues el consumo de agua debe diariamente, sin importar la temperatura ambiental

3. Evitar la exposición al sol por periodos prolongados, especialmente de 11:00 a 17:00 hrs., que es cuando la temperatura alcanza su nivel más alto

4.-Vestir ropa ligera y de colores claros

5. Usar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y protector solar

6. Procurar permanecer en lugares frescos, en sombra y ventilados

7. Ventilar el automóvil antes de abordarlo, pues en esta época se acumula el calor

8. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, antes de comer, servir y preparar alimentos, y después de ir al baño