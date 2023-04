No sólo es la silicosis, conoce otras enfermedades que pueden afectar a los mineros

Por muchos años, los mineros se han visto expuestos a una peligrosa enfermedad para la cual no hay cura, se trata de la llamada silicosis, una enfermedad cardiovascular irreversible e incapacitante que pone en riesgo la vida a quienes la padecen, te decimos en qué consiste y cómo se desarrolla.

La silicosis es la enfermedad pulmonar relacionada con el medio ambiente más antigua que se conoce. Es causada por la inhalación de pequeñas partículas de sílice o, con menos frecuencia, por inhalación de silicatos, como el talco.

Pero, además de la silicosis, ¿hay otros padecimientos que afectan a los mineros en la práctica de su trabajo?

Otras enfermedades que afectan a lo mineros



Si bien, la silicosis es la enfermedad pulmonar más común en el ámbito de la minería, no es la única a la que los trabajadores están expuestos, ya que la inhalación de mineral y exposición a todo tipo de sustancias bajo tierra, conlleva muchos riesgos a la salud, la mayoría de ellos a largo plazo. Estas son otras enfermedades que pueden afectar a quienes laboran en las minas.

EPOC

La enfermedad de obstrucción pulmonar crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, sibilancia o tos crónica.

Neumoconiosis

Es una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación del polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial durante un período prolongado, también se le conoce como "la enfermedad de los mineros del carbón".

El riesgo de presentarla depende del tiempo que se haya estado cerca del polvo del carbón. La mayoría de las personas con esta enfermedad tienen más de 50 años, por lo general, el desenlace clínico de esta afección es bueno y en pocas ocasiones causa incapacidad o muerte; sin embargo, en su variante más complicada, puede causar dificultad para respirar, que empeora con el paso del tiempo.

Para evitarla es necesario usar una máscara protectora al trabajar en lugares donde hay carbón mineral, grafito o carbón artificial. Las compañías deben hacer cumplir los niveles máximos de polvo permitidos.

Tuberculosis

Se trata de una enfermedad bacteriana infecciosa, potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones, la bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. La mayoría de las personas infectadas no tienen síntomas.

Cuando hay síntomas, generalmente incluyen tos (algunas veces con sangre), pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre. El tratamiento no siempre es necesario para quienes no presentan síntomas; no obstante, los pacientes con síntomas activos requerirán un largo proceso de tratamiento con varios tipos de antibióticos.

