Personal de Hospital de Gineco Obstetricia del IMSS salvan vida a paciente y a su bebé

Diana y su pequeña de 4 meses de edad hoy lucen una sonrisa en el rostro, hace unos meses, la vida se les iba entre las manos de los médicos, sin embargo una rápida intervención les dio una nueva oportunidad de vida.

Diana fue diagnosticada con placenta previa, situación que requería un estricto control médico y una cesárea bajo programación, a fin de estar preparados para una intervención de alta especialidad.

Diana es originaria de esta capital y afirma que recibió una atención multidisciplinaria, oportuna e integral por el personal del Hospital de Gineco Obstetricia (HG0) Número 15, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua, mejor conocida como “La Gine”.

Foto: IMSS

Los especialistas explicaron que placenta previa, es una difícil complicación del embarazo y una de las principales causas de hemorragia severa y mortalidad materna, se activó un protocolo especial de atención para atender y prevenir mayores complicaciones.

La doctora Yadira Hillem Gastélum Delgado, encargada del Departamento de Alto Riesgo de la Gine explicó que la paciente llevó su control prenatal en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 33, durante el embarazo presentó sangrado transvaginal por lo que le realizaron varios estudios que permitieron detectar oportunamente el diagnóstico.

“Ante esta situación se le canalizó al departamento de Alto Riesgo de este hospital, en donde se confirmó el diagnóstico que ponía en riesgo tanto la vida de la paciente, como la de su bebé”, explicó la doctora.

La evaluación mensual arrojó que era necesario realizar una cesárea, a las 37 semanas de gestación, debidamente programada y bajo los protocolos de calidad y seguridad establecidos. La bebita nació el 28 de septiembre.

Esta intervención fue exitosa y estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario conformado por ginecólogos, enfermeras, anestesiólogos, laboratoristas, camilleros, personal de Trabajo Social, así como directivos médicos y administrativos de esta unidad hospitalaria.

“En todo momento me trataron muy bien, me dieron respuestas inmediatas. Me atendieron de lo mejor. Estuve varias veces internada. Tenían mucho cuidado en lo que me decían para no asustarme, no preocuparme, pero siempre muy realistas”, explicó Diana.

A la joven madre, la ponía nerviosa ver a todos los médicos, “Me siento muy bendecida porque, gracias a todo el equipo del Hospital de Gineco Obstetricia del IMSS Chihuahua estamos aquí, tanto mi bebé como yo”.

Reconoce que tenía mucho miedo porque ya le habían explicado que se trataba de un embarazo complicado y durante la cesárea le fueron explicando paso a paso hasta que escuchó el llanto de la bebita.

“Me siento muy bendecida de estar aquí con ella. Les voy a agradecer siempre, porque prácticamente mi vida y la de mi bebé estuvieron en sus manos. Hicieron todo lo posible por mantenernos a salvo. Toda la vida voy a estar muy agradecida con el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ahorita estamos aquí”.

El IMSS Chihuahua reconoce el importante trabajo realizado por los especialistas y todo el personal que participa en cada atención a la derechohabiencia.