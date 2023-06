¡Una unidad, puede salvar varias vidas! Súmate y dona sangre en PCE

Josué Batres Martínez, médico de Salud Pública de Pensiones Civiles del Estado, explicó que una sola unidad de sangre, (450 mililitros) puede salvar entre una y tres o mas vidas, motivo por el que señaló, es importante crear conciencia de que con una pequeña aportación, se pueden lograr grandes cambios.

Explicó que la sangre se fragmenta a través de todo un proceso, y se puede utilizar para distintos fines y en distintas personas. Por ejemplo, se pueden obtener glóbulos rojos, de una unidad para una persona que lo necesite. De esta misma unidad de sangre, se pueden tomar plaquetas o plasma para padecimientos específicos.

Expusó que además, existen beneficios para quien decide donar, ya que mejora el flujo sanguíneo, y depura triglicéridos, lo que disminuye el riesgo de padecer infartos.

El médico señaló que la intención de estas campañas es "principalmente tener una reserva de sangre y que cada hospital tiene su propia reserva".

Añadió que cuando un paciente requiere de una transfusión de sangre, y la transfusión se tiene que hacer de manera inmediata, generalmente primero se le transfunde con la reserva de sangre de los hospitales.

"Por lo general cuando se solicitan donadores, es para reponer la sangre que ya se le transfundió a la persona".

Señaló que esto es frecuente cuando ocurren hemorragias, sangrados masivos, accidentes, pero también cuando existen patologías propias de la sangre.

La sangre se extrae "en diferentes fracciones. Están los paquetes globulares, o el plasma fresco congelado, entonces de la sangre que es un concentrado de muchas células diferentes, se pueden tomar esos fragmentos".

Abundó que cada paciente puede tener la necesidad de un "paquete específico súbito", por ejemplo, "cuando el sistema inmune ataca las plaquetas, y nos quedamos sin capacidad de coagular".

Refirió que existen muchos entornos clínicos, lo importante es " que se tiene que tener, sí o sí, una reserva de sangre, y entonces esa sangre que se queda guardada, después se usa para los pacientes que ingresan".

"Si no se tiene una reserva adecuada en los centros de transfusión, en centros de salud, en instituciones, nos quedamos desprotegidos, ya que no podemos esperar cuando tenemos necesidad de transfundir a que un paciente".

Lo anterior dijo, debido a que la sangre lleva todo un proceso "y de principio a fin tiene muchos controles, por eso es sangre segura".

El médico señaló que "la idea principal de la campaña para donar es restablecer las reservas que tenemos en los bancos de sangre, y en caso necesario, ya si se requiere utilizarla, pues usarla de inmediato, y literalmente salvar vidas".

Comentó que generalmente los pacientes que requieren transfundirse son pacientes que ya están hospitalizados.

La unidad que puede donar una persona es de 450 mililitros. y no afecta el metabolismo de una persona, no repercute negativamente aunque hay indicaciones muy específicas de cuando no se puede donar sangre.

"El bloque el volumen de sangre que se extrae, no es significativo y el mismo cuerpo lo renueva después en aproximadamente unas tres semanas o máximo un mes, ya se repuso por completo; mientras tanto esa sangre ya le está sirviendo a otra o a otras personas".

Señaló que por ejemplo, si una persona únicamente requiere glóbulos rojos, que son los que transmiten el oxígeno, se extraen esos glóbulos rojos.

En el caso de un paciente que requiera o tenga defectos de coagulación, lo que necesita es el "plasma fresco congelado".

Otras veces, hay pacientes que tienen alteraciones en las plaquetas, y de muchas unidades de sangre, se extraen las plaquetas, y se hace un concentrado plaquetario.

Señaló que la sangre es un producto en bruto que después se pueden aislar y se pueden trabajar sus componentes para lo que requiere el paciente.

"Incluso, en algunas ocasiones, lo que se hace es sacar cierto tipo de inmunoglobina, que es una especie de defensas, que también se puede transfundir a los pacientes".

El doctor consideró que aunque se ha trabajado mucho en crear una cultura de donar sangre, y se ha tenido gran avance, "todavía falta mucho por hacer".

"Hasta que nos afecta directamente o hasta que tenemos a un familiar cercano, que necesita sangre, es cuando recordamos que necesitamos tener esa conciencia de donación".

Lo ideal, expuso sería" tener iniciativa de poder cooperar con este tipo de campañas, incluso si posteriormente un familiar mío necesita sangre, es bueno que alguien de la familia ya haya donado".

Concluyó que siempre es bueno tener este tipo de campañas para concientizar, para restablecer las reservas y en general, por altruismo.