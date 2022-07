Variantes de Covid están provocando nuevos síntomas a las personas contagiadas

Las nuevas variantes de Covid-19, están atacando diferentes partes del cuerpo, las cuales tienen como síntoma principal la deshidratación.

“La gente, como anteriormente identificaba que Covid sólo se transmitía por vías respiratorias, no se está dando cuenta que está sufriendo esta enfermedad porque no trae tos, no trae catarro”, señaló el doctor José Luis Soberanes.

Mencionó que anteriormente, se enfocaba a desarrollar inflamación a través de algo que se denominaba como tormentas citoquinas, ahora, la actual variable de ómicron afectan otras parte del cuerpo, las cuales lo deshidratan y atacan el estado general.

Mencionó que es importante, comenzar a emitir a la gente que al menor síntoma o algo que sienta diferente de su cuerpo, acuda de inmediato a un médico o a realizarse la prueba Covid-19.

Chihuahua

Señaló que es importante que la autoridad tome su papel, por lo menos de informar a la ciudadanía y comunicar para generar las alertas necesarias, esto en lugar de llevar a cabo eventos masivos, donde el uso del cubrebocas no es indispensable.

Señaló que para esta semana, aún se tendrá un incremento de gente contagiada como resultado de su asistencia a la feria.

“Ahorita es importante que la autoridad haga lo necesario en cuanto a publicidad para poder recomendar el uso de cubrebocas, la sanitizacion de las manos, usar gel y que haya en las plazas , y eso es lo que podemos hacer en el tema de prevención, creo que vale la pena”, expresó.

Dijo que la parte que más asusta, es que haya nuevamente un cierre en la economía.