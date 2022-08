Viruela del mono no es como el Covid-19 ni afecta solo a personas homosexuales: infectólogo

Ante la alerta internacional por la Viruela del mono, el Premio Nacional de Salud 2020 Francisco Moreno Sánchez, dijo que esta enfermedad no es como el Covid-19 y no solo afecta a personas homosexuales, incluso pidió no estigmatizar a los pacientes ya que esto puede generar que los infectados no acudan a los hospitales y dispersen la enfermedad.

“Necesitamos como sociedad no estigmatizar, eso es un mensaje muy importante, con VIH las personas desafortunadamente fueron estigmatizados y eso provocó que muchos pacientes no comunicaran lo que tenían por miedo y de esa manera se dispersara esa enfermedad”, aseguró en una transmisión el infectólogo, quien dialogó con la investigadora Carol Perelman.

Recalcó que preocupa la situación que enfrenta personal de la salud, ya que hay quienes no cuentan con equipo de protección como guantes y cubrebocas.

“No hay que pensar que es una enfermedad exclusiva de este grupo de personas empezamos a ver que como cualquier enfermedad como empezó con el VIH si bien comenzó en un grupo especial se fue generalizando”, enfatizó.

Viruela del mono no se parece al Covid-19

El especialista destacó ante la pandemia del coronavirus, las personas tienen mucho miedo ante brotes epidemiológicos como la viruela del mono, cuyo virus no es de detección nueva.

“Venimos de una pandemia de Covid-19 que tienen características muy especiales que han hecho que la gente tenga este temor, evidente y justificado a una enfermedad que no habían oído”, detalló.

“Esto no es Covid-19, no es una enfermedad que tenga la transmisibilidad de Covid-19, tampoco la misma mortalidad…es algo inesperado para el mundo y que es algo inesperado por la Organización Mundial de la Salud”, añadió.

Actualmente existen 3 enfermedades consideradas emergencias en salud por la @opsoms: #Polio, #COVID19 y #ViruelaDelMono las 3 pueden prevenirse por vacuna.

En el primer caso la vacuna ha escaseado, en el segundo se ha monopolizado y la última no se tiene informes de para cuando. — Dr Francisco Moreno Sánchez (@DrPacoMoreno1) July 31, 2022

Perelman apuntó que la viruela del Mono fue declarada como emergencia médicas internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ahora forma parte de las declaradas desde el 2005 que son: AH1N1, Ébola, Polio, Zika, Covid-19 y Viruela del Mono.

Informó que el 95-97% de los casos de viruela del mono se están dado en hombres con hombres, se han reportado 84 casos pediátricos en el mundo, incluso menores de 8 años.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

Detalló que la viruela del mono, no es asintomática y tiene un periodo de incubación de 5 a 20 días, aunque lo habitual es de 7 días

“Una persona que tuvo contacto con alguien que tuvo contacto con alguien que tiene viruela de mano debe aislarse 3 semanas. Una persona que ya se desarrolló la enfermedad puede contagiar 28 días”, informó.

Enumeró que los síntomas de este padecimiento son: fiebre, malestar general, dolor de cabeza y cuerpo así como crecimiento de ganglios, situación que no ocurre en una viruela normal.

“Primero son unas manchas que se llevan de vesículas, se llenas de una sustancia blanca y se llaman pústulas, que después se revientan, se generar ulcera y se forman las lesiones que se muestran algunas imágenes”, puntualizó.

Señaló que son justo estas lesiones dolorosas las que llevan a las personas a los hospitales.

“Son lesiones muy aparatosas que probablemente están generando tanto temor en el mundo porque en internet son muy llamativas y muy escandalosas"

México requiere de vacunas y medicamentos para afrontar la enfermedad

Informó que hay centros de vacunación en Estados Unidos -donde se dispuso de 300 mil dosis-, así como en Canadá, pero no en México.

“Necesitamos tener vacuna y que nuestras autoridades sanitarias estén un poco más veloz de lo que se ha mostrado ese momento y hay que decirlo con letras claras, los centros no están siendo en nuestro país”, enfatizó.

Moreno Sánchez quien señaló que la alerta por la viruela del mono no es un problema únicamente para las personas homosexuales, ni se parece al Covid-19, insistió en que la Federación debe adquirir las medicinas que combaten esta enfermedad para contar con el abasto.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico