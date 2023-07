Zapatos escolares: Cómo elegir los adecuados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua recomienda a los padres de familia elegir el calzado más adecuado para los menores en el inicio del próximo ciclo escolar.

El doctor Valentín Luna Domínguez, adscrito al Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, señaló que utilizar zapatos no adecuados puede causar desde simples ampollas y lesiones menores, hasta ocasionar fracturas de tobillo al no sujetar bien el pie.

Indicó que normalmente el pie de las niñas y los niños crece cada año, por lo que es importante revisar oportunamente el número correcto del calzado.

El médico ortopedista exhortó a los padres de familia aprovechar el tiempo de las vacaciones para buscar los zapatos adecuados para sus pequeños y pequeñas.

Entre las recomendaciones está elegir un modelo que dé seguridad al pie, que sean ligeros y cómodos, cerciorarse que no queden justos, por lo que se aconseja que tengan un sobrante de 1 a 1.5 centímetros entre la punta del dedo gordo y la punta del zapato.

Foto: Cortesía | IMSS Chihuahua

Además de que la suela debe ser de un material flexible y que evite que el niño o la niña pueda resbalar. Que se adapte y sujete bien al pie, el tacón debe de medir no más de tres centímetros y que de preferencia el calzado sea de materiales naturales que permitan la transpiración.

El médico comentó que al medir los zapatos, deben de tomar en cuenta el tipo de calcetín calceta que se usará, que las niñas y niños se pongan de pie para que carguen su peso y vean si realmente son cómodos.

Recomendó a los padres y madres de familia a no comprar un número mayor, si el zapato no es justo su talla, podría alterar su forma de caminar o crearle ampollas o laceraciones.

Finalmente, Valentín Luna Domínguez reiteró a los padres y madres de familia que es necesario tomar en cuenta las anteriores recomendaciones y tomar el tiempo suficiente para la elección de los zapatos que habrán de calzar sus hijos e hijas durante este próximo ciclo escolar 2023-2024.