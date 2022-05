¡Qué la fuerza te campañe! Tierno chihuahua muestra su talento para "cantar" con música de Star Wars

Hoy 04 de mayo, los fanáticos de Star Wars en todo el mundo se unen a la celebración en torno a la popular saga creada por George Lucas.

En el marco del espíritu de las celebraciones, los aficionados comparten en sus redes sociales o círculos cercanos su pasión por la Guerra de las Galaxias, tal y como lo hizo James Moffat Cunnigham, quien orgulloso compartió en redes sociales cómo incluso Ozzy, su perrito chihuahueño, disfruta al igual que el de la saga.

Y es que el simpático perrito ha dado el salto a la fama luego de que su propietario publicara un video en el que se le ve “cantando” a todo pulmón al ritmo del tema The Force Suite, de la afamada saga de Star Wars.

Según informa James Moffat Cunningham, hace tres años su mascota comenzó a cantar las melodías de las películas y desde entonces no ha parado de hacerlo.

Asegura que Ozzy tiene “oído” para varios instrumentos, entre ellos el violín y la armónica, así como para los orquestales:

“Por lo que he oído, tiene oído para la armónica, el violín y los instrumentos más orquestales. El saxo puede ponerlo en marcha, pero la mayoría de las veces se deja llevar por él, dependiendo del tempo. Le gusta la gaita, ha cantado mi himno nacional Flower of Scotland”, dijo Moffat.

¿Por qué se celebra el día de Star Wars el 04 de mayo?

Fanáticos de todo el mundo celebran el 04 de mayo disfrazándose de sus personajes favoritos de Star Wars (Foto: EFE)

La jornada fue establecida oficialmente por Disney y Lucasfilm en 2011, sin embargo, esta celebración comenzó en un principio más como una broma durante 1979, cuando el Partido Conservador felicitó a Margaret Thatcher por su nombramiento como primer ministra.

La nota donde fue publicada la congratulación, fue titulada “May the Fourth be With You, Maggie” (Que el cuatro esté contigo), en la que se refería a la fecha en que entraría en funciones a cargo de su nombramiento.

La frase, como se puede observar, era un juego de palabras que hacía alusión a la usada en las películas de George Lucas “May the Force be With You” (que la fuerza te acompañe).

Con el uso del internet, la frase comenzó a usarse entre los fanáticos cada vez más, hasta que se estableció oficialmente esta fecha como oficial.

