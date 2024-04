¡Un juguete, una sonrisa! Pasa un increíble domingo y haz feliz a un niño en el Electrojuguetón 

Ya se acerca el Día del Niño y seguramente quieras festejar con los pequeños de la casa. Para esto tenemos un evento especial, que no sólo te dejará pasar tiempo en familia, también será una manera de ayudar a que otros infantes pasen el 30 de abril lo más feliz posible.

Este 28 de abril, a partir de la 2:00 pm, se llevará a cabo el Electrojuguetón 2024 en la Plaza del Ángel, donde además de mucha diversión para tu familia, podrás donar un juguete para un niño o niña de bajos recursos de la ciudad de Chihuahua.

El colectivo de emprendedores locales Bazar Raíces Nómadas ha anunciado este evento por medio de redes sociales, donde participan varias organizaciones ciudadanas que se unen para poder dar un hermoso Día del Niño a todas las infancias.

Este domingo previo a la festividad, se organizan XCH Internacional, Bazar Raíces Nómadas, Infierno Deco, ElectroRoomCUU, México Psy y Psycollective, representados por Ángel Granados para realizar este evento a favor de la niñez.

Habrá la participación de varios DJ chihuahuenses, entre los que se mencionan a Vanita, Mr. Shaman, Danjor, David Márquez, Tayni, Nebula System, Elysium, Los grandes, V - PM y Rulo.

¡Ellos son los artistas que estarán en el evento! / Foto: Laura Barriga

Laura Barriga, una de las organizadoras, comentó que habrá concursos para los niños donde se les entregará regalos que los comerciantes donarán, y se darán dulces y pastel, además de la presencia de botargas que animarán el evento.

Además, agregó que el evento se hace el día domingo previo al festejo de los niños, pues es un día con más movimiento en la zona Centro de Chihuahua, por lo que se espera un mejor recibimiento que en otros años.

Sobre la donación de juguetes, la emprendedora mencionó que no hay excepciones para quienes quieran donar, siempre y cuando estén en buenas condiciones y no sean referentes a actos bélicos (armas, bombas, etc.). Además, se preferirán aquellos que no requieran baterías.

Esta no es la primera ocasión en la que se realiza este evento, pero sí será la primera en la que se espera una muy buena cantidad de gente, pues Laura Barriga comenta que ha crecido un poco más el grupo del año pasado a este 2024.

Por esto, han aumentado la meta de juguetes, y esperan lograr la donación de 200 juguetes que serán entregados a niños y niñas en situación vulnerable el día 30 de abril, para poder darles un festejo adecuado.

“Aparte de vender nuestros productos, se hacen causas nobles con todo corazón para devolver un poco de lo que tenemos”, comentó sobre el evento la emprendedora, invitando a la ciudadanía a participar en este evento realizado por pequeños comerciantes locales.