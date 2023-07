¿Viajarás? Debes estar atento a fraudes con paquetes vacacionales

La temporada de vacaciones de verano es una de las más recurrentes causas de que los delincuentes cibernéticos tiendan sus redes para cometer delitos de fraude a personas que buscan contratar paquetes vacacionales, a través de diferentes modalidades, por lo que la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, extendió una serie de recomendaciones para tomar en cuenta antes de contratar paquetes de viajes.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Marco Sígala, analista de la Policía Cibernética Municipal de Chihuahua, refirió que los casos con más incidencias que se presentan por la temporada vacacional, es el de venta de paquetes turísticos y el ‘fraude de la valija con regalos de Estados Unidos’.

Marco Sígala / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El analista digital detalló que por semana, la DSPM de Chihuahua atiende entre seis o siete personas que están sufriendo este tipo de delito, que en temporada vacacional, puede incrementarse al mismo número diario, es decir, de seis a siete reportes por día.

Chihuahua ¡Atención! Evita ser víctima de páginas falsas de Gobierno

Actualmente, en lo que ha transcurrido durante el mes de julio, se han presentado 13 casos de reportes por paquetes vacacionales, mientras que del fraude de la valija por paquetería, son un total de 22, procedentes de diferentes municipios del estado de Chihuahua.

La modalidad del fraude de la valija, en el que las víctimas son contactadas por supuestos familiares que les envían regalos en una maleta, sin embargo, extraen información personal, incluso fotografías de sus documentos oficiales de identificación. Esos datos, aunados a los que rastrean a través de redes sociales cuando la información está pública, sirve como arma para los delincuentes para que puedan enganchar a sus víctimas, exigiéndoles que les depositen dinero para poder entregarles sus regalos.

“Marcan de Estados Unidos, diciendo que es un familiar que va a enviar una maleta de regalos, para lo que piden sus datos, como foto de la identificación, les piden comprobante de domicilio, les piden la CURP, y a veces les piden el RFC. Esto se origina desde que tenemos nuestros perfiles de manera pública, donde cualquier persona que esté dentro de Internet puede ver nuestra información. Una vez que tienen esa información, se dan cuenta que uno de nuestros familiares está en Estados Unidos y de ahí se agarran crean un perfil falso, se comunican como si fuera nuestro familiar (porque toman las fotografías de las páginas tanto de Instagram o de Facebook), y ya de ahí es donde los empiezan a enganchar”, explicó el agente de la Policía Cibernética.

Marco Sígala / Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua Emiten recomendaciones para evitar extorsiones telefónicas

Posteriormente, exigen cobros por la paquetería, luego por superar el peso mínimo para el envío, y cuando las víctimas perciben que son demasiados cobros, es cuando denuncian.

“Esa modalidad es la que tiene más incidencia, es de los que más se comunican, tanto del municipio como de todo el Estado, incluso de otros países se comunican este para pedirnos asesoría”, refirió Marco Sigala.

Otra modalidad, es el fraude de los paquetes vacacionales, en los que se crean esas empresas y esas páginas apócrifas, se utilizan para engañar a las personas, con supuestas agencias de viajes que son reconocidas, de las que hacen una copia de la misma página.

“Lo que debemos revisar, es que la página esté verificada la palomita azul en Facebook; y en el buscador en el URL, en la barra aparece un candado. Cuando una página tiene un candadito, es que es una buena señal de que si está verificada. También, podemos ver en la página de la Secretaría de Turismo, (SECTUR), para verificar si esa esa esa empresa está registrada, porque hay un padrón”, sugirió.

El analista cibernético detalló que la modalidad de este fraude, es que a través de la página apócrifa, se realiza una supuesta contratación, para la cual, les piden depositar en un número de cuenta. Los estafadores, realizan una pre reservación, sin depositar, por lo que las víctimas de este delito, al confirmar directamente con el hotel donde supuestamente se hospedarían, les confirman que sí hay una reservación a su nombre, pero nunca se paga al hotel.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Y ahora, esta empresa le pide liquidar todo, y las personan sienten confianza, e incluso les amenazan con que no les enviarán los vuelos de avión o los boletos del pasaje del autobús, si no tiene todo cubierto. Cuando se acerca la fecha del viaje, se comunican a la aerolínea o al hotel, y descubren que no se concluyó el pago”, mencionó.

La Policía Cibernética Municipal de Chihuahua es una corporación preventiva, que ofrece orientación a las víctimas de este tipo de ciber fraude, y les asesoran sobre qué información deben tener a la mano, porque se les va a requerir en Fiscalía, cuando realicen la denuncia. Y trabajan en colaboración con la FGE, para proporcionar información de índole digital, que pueda ayudar a la investigación.

Para finalizar, Marco Sigala invitó a quienes deseen más información para prevenir fraudes electrónicos, o reportar un incidente, comunicarse a través de la página oficial de la corporación Policía Cibernética Municipal de Chihuahua, en Facebook e Instagram, o a la línea directa que es (614) 442 7300, en la extensión 3214, o en el número de emergencias 911.