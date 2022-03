¿Viaje de Chihuahua a Mazatlán en auto? Cuánto tiempo te haces y cuál es la ruta

Ya se viene semana santa y los tiempos de calor; en esta época cientos de personas buscan darse una escapadita de la rutina y optan por ir a la playa pues algunos tendrán días de descanso. Para la mayoría de los chihuahuenses, cuando piensan en playa, piensan en Mazatlán, pues es una de las playas más cercanas al estado.

Mazatlán se encuentra en el estado de Sinaloa, el lugar es bien conocido y uno de los destinos favoritos de los chihuahuenses por bellas playas, su gente cálida y su gastronomía. El sitio también es famoso por ser un municipio pesquero, por lo que en este lugar podrás degustar los más deliciosos mariscos y pasar unas vacaciones inolvidables comiendo rico, escuchando buena música y visitando lugares hermosos, pero...

¿Cómo llego de Chihuahua a Mazatlán en carro y cuánto cuestan las casetas?

La distancia entre Chihuahua capital y Mazatlán en automóvil es de aproximadamente 930 km, en recorrer esa distancia, podrías tardar entre 10 y 11 horas dependiendo del tráfico, las paradas que realices y a que velocidad vayas.

Una vez estando en Chihuahua capital, debes viajar hasta el sur de la ciudad y tomar la vía de acceso en dirección a Parral, continúa sobre ella por aproximadamente 160 km; después incorpórate al anillo perimetral Luis Donaldo Colosio y dirígete hacia la carretera México 45 en dirección a Durango, en esa carretera viajarás durante 399 km aproximadamente., una vez ahí usa el carril derecho para que puedas tomar la vía de acceso en la carretera a Mazatlán durante 450 metros.

Disfruta de la semana santa en Mazatlán, el recorrido de Chihuahua capital a Mazatlán, Sinaloa es de aproximadamente 11 horas/Foto: Pexels

Cuando estés en la carretera a Mazatlán sigue las señales de Mazatlán - México 40D, toma la salida México 15D hacia Mazatlán- Culiacán por 900 metros, luego incorpórate al Libramiento de Mazatlán/Tepic - Mazatlán/ México 15D y maneja por 23 km, para llegar finalmente a tu destino, toma la salida hacia Mazatlán Zona centro por 210 metros y una vez ahí puedes dirigirte a la playa, a tu hotel o cual sea que sea tu destino final.

En tu trayecto dentro de la carretera de Durango a Mazatlán pasarías por cinco casetas las cuales son: Caseta Libramiento Durango $69 pesos, Caseta Llano Grande $103 pesos, Caseta Coscomate $325 pesos, Caseta Mesillas $171 pesos, Libramiento Mazatlán $49 pesos, gastarías aproximadamente $717 pesos en viajar desde Chihuahua capital hasta el centro de Mazatlán.

¿Qué hacer en Mazatlán?

Mazatlán sin duda es un lugar hermoso, aquí puedes realizar cientos de actividades y salir a turistear a cualquier hora del día, además de que su comida (sobre todo sus mariscos) son deliciosos. Conoce el Malecón de Mazatlán, el lugar es conocido por ser uno de los más largos a nivel mundial, además podrás disfrutar de la bella vista del mar y de los delicioso platillos típicos de la región.

El malecón de Mazatlán es reconocido por su fama a nivel mundial al ser el malecón más largo del mundo/Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Es probable que durante tu viaje cruces por el puente Baluarte que conecta las carreteras de Durango y Mazatlán; este puente es considerado una gran obra de la ingeniería civil. El puente posee una altura de más de 400 metros y la vista desde el lugar es simplemente impresionante, el sitio se ha convertido en un sitio de interés para los turistas.

La Perla del Pacífico, como es conocido Mazatlán, tiene muchísimo que ofrecer a sus visitantes, te contamos algunos de los sitios imperdibles del lugar; por ejemplo, si eres amante de las actividades extremas, puedes visitar Playa Norte, Playa Gaviotas y Playa Venados, en estos sitios podrás practicar surf y buceo.

Visita El Clavadista; este lugar es icónico de Mazatlán, no te puedes ir sin visitarlo. Este sitio se caracteriza porque varios clavadistas de avientan desde lo más alto (poco más de 14 metros de altura) y reúnen a cientos de espectadores. Es una tradición muy bella y antigua que se ve aún mejor si la miras durante el atardecer.

En la zona turística se encuentra un área llamada Las tres Islas, estas islas son: Isla de Lobos, Isla Pájaros e Isla Venados. El lugar es considerado como una reserva natural. Si buscas un momento de tranquilidad puedes tomar un recorrido entre las islas y observar las diferentes especies que habitan en el lugar; de igual manera en Isla Venados podrás realizar kayak y practicar velero, pues es un lugar ideal para realizar estas actividades.

En Isla Venados podrás realizar kayak y practicar velero, pues es un lugar ideal para realizar estas actividades./Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán

Visita también el Acuario de Mazatlán, diviértete admirando la inmensidad y diversidad de especies acuáticas que habitan en la región. Este lugar está hecho para todas las edades, te aseguramos que quedarás maravillado con todos los animales que verás adentro, desde tiburones, mantarrayas, lobos marinos, peces coloridos, entre otros.

El acuario de Mazatlán es un lugar idóneo para ir en familia; diviértete admirando la inmensidad y diversidad de especies acuáticas que habitan en la región/Foto: Francisco Ramírez | El Sol de Mazatlán

Conoce el centro de Mazatlán, en el lugar podrás encontrar una amplia oferta gastronómica, así como varias artesanías a la venta; además, el sitios es hermoso, visita la catedral, sus bellas calles, disfruta de los tesoros arquitectónicos de la ciudad y deja que sus calles te atrapen en una época colonial y pintoresca. Visita la Plazuela Machado, construida en 1837, es una de las sedes del carnaval y además, año con año en el lugar se presenta una muestra gastronómica con los mejores restaurantes de la región.

La Plazuela Machado se encuentra en el centro de Mazatlán y es conocida por ser una de las sedes del carnaval de Mazatlán/Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Tu visita a Mazatlán no está completa si no conoces su excelente vida nocturna. Podrás disfrutar de antros bares, lugares donde puedes escuchar música en vivo, en fin, hay sitios para todos los gustos. La vida nocturna en Mazatlán inicia aproximadamente a las 9 pm y termina a las 4 am aunque puedes seguir la fiesta hasta la hora que tú quieras.

Para terminar, podemos decirte que Mazatlán tiene una infinidad de actividades que realizar y sitios que visitar, sin embargo una de los eventos icónicos del lugar y a la que debes ir al menos una vez en la vida es a su carnaval, pues el lugar se llena se música, colores, alegría y se realizan recorridos en carros alegóricos, Es sin duda un evento imperdible.