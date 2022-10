Halloween: Niña se disfraza de paciente recién operada y se vuelve viral

Cuando creemos que ya lo hemos visto todo, sale a la luz un video donde una pequeña niña porta un disfraz peculiar, que causó revuelo en redes sociales, pues hubo decenas de opiniones encontradas, tanto de quienes comentaban que era una genial idea, como de quienes pensaban que vestirla así estuvo muy mal.

En TikTok podemos encontrar miles y miles opciones de disfraces y/o maquillajes ideales para halloween, tanto para adultos, como para niños pequeños. Algunos son muy sencillos, otros más complicados, pero siempre son sumamente creativos, entre esos disfraces creativos estuvo el de una pequeña que rompió el internet.

El día de ayer Pau Pérez, mediante su cuenta de TikTok @pauperez2, que actualmente tiene casi 36 mil seguidores, compartió un video en el que su hija aparecía disfrazada como una mujer que acaba de salir de una cirugía estética, incluyendo la faja, los implantes, su portasueros y una bolsita para transfusiones de sangre, este video iba acompañado de un texto que decía "La que puede , puede y la que no que aplauda ok".

Actualmente el video de la pequeña disfrazada de mujer recién operada, tiene casi 100 mil likes y millones de vistas, sin embargo, luego de que Pau Pérez compartiera el video de su pequeña, cientos de personas empezaron a reaccionar al atuendo y entre los comentarios hubo varios positivos y otros un tanto negativos.

Te puede interesar: El "manicomio" de Santa Isabel: Un lugar habitado por fantasmas y rumores

¿Qué opinaron los internautas sobre el disfraz de la pequeña?

Los comentarios positivos fueron más que los negativos, la mayoría de ellos aplaudían la creatividad de la madre de la pequeña e incluso comentaron que se disfrazarán así durante halloween o disfrazarán así a sus pequeñas.

De los comentarios positivos que se encuentran en el video, se encuentran: “el mejor disfraz de halloween que he visto”, “la creatividad para realizar el porta suero y la actitud de la nena bien divina”, “amé su disfraz”, “único y muy creativo”, entre otros. Aunque no todo fueron comentarios positivos, también hubo muchos negativos que criticaron el actuar de la madre de la pequeña.

#elsueñodemuchasmujeres ♬ Remodelación Facial - Espinoza Paz @pauperez2 La que puede , puede y la que no que aplauda ok 😎😎😎😎 #halloween

Entre los comentarios negativos estuvieron algunos como “lo bonito de disfrazarlos es hacerlo de lo que ellos quieren, no creo que este disfraz haya sido idea de la niña”, “la estás programando para el sistema, lo siento mamá, fallaste”, “servicios sociales debería llevarse a la niña”,“¿por qué le hacen eso a la pequeña?”, “qué educación dios mío”, y otro que fue demasiado ofensivo e irrespetuoso que decía “futura prepago” que significaría “futura prostituta” a lo que la madre de la pequeña respondió de inmediato.

Leer también: Fundidora de Ávalos: Entre las leyendas de fantasmas y la contaminación de metales

Doble Vía La dama del molino: la historia de terror de Chihuahua que está en Netflix

¿Qué respondió la madre de la pequeña al comentario de “futura prepago”?

Pau Pérez, la madre de la pequeña, comentó que el video de su hija fue muy controversial, pero que sin duda entre los comentarios que encontró, el de “futura prepago” fue uno de los más tontos que leyó y posteriormente explica por qué.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La influencer comenta que no le cabe en la cabeza cómo pueden condenar a una niña por tan sólo un disfraz, “que no la están enseñando a quererse, dicen, pero son las primeritas que si pudieran operarse lo harían”.

Además recalca que es sólo un disfraz y que el disfrazar a su hija de X o Y cosa no significa que vaya a ser así en un futuro, y dio ejemplos de que, si un papá o mamá decide disfrazar a sus pequeños de ladrones o de los personajes de la casa de papel, no significa que va a ser un ladrón más adelante. Pau Pérez concluyó esa respuesta diciendo “no sean así, no sean estúpidos”.