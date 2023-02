El crossover que todos esperabamos: Morat y Grupo Frontera cantan juntos "No se va"

Luego del éxito que tuvo la canción "No se va" de Grupo Frontera, pocos fueron los que se quedaron sin haber cantado o bailado - o escuchado - uno de los temas más sonados durante el 2022; sin embargo al momento del hit pocos sabían que la versión norteña era un un cover de la agrupación de pop colombiano "Morat"

Al principio del fenómeno que provocó "No se va", mucho se habló de que a la agrupación de Bogotá no le gustó mucho la versión de Grupo Frontera, ya que uno de los integrantes de Morat dijo que no iba siquiera a mencionar a los norteños; no obstante, recientemente ambos dejaron rivalidades de lado y compartieron escenario en un concierto en San Antonio, Texas.

¿Cómo nació el furor por "No se va"?

A finales de septiembre del 2022, una pareja bailando en la calle Libertad en la ciudad de Chihuahua se volvió viral por lo peculiar de sus pasos: se trataba de Elmer y Erika, que de un momento a otro saltaron a la fama, así lo hizo también el tema que sonaba: "No se va" de Grupo Frontera.

De un simple video de 14 segundos, comenzó el efecto bola de nieve y cientos de filmaciones replicando el baile inundaron TikTok y otras redes sociales. Elmer terminó siendo una estrella local y el tema norteño se catapultó con la melodía original de Morat.

Cabe señalar que para Elmer, el hacerse viral implicó participar en eventos donde se hicieron largas filas para bailar con él, le llovieron ofertas de trabajo para salir en videos y además le hicieron su propia canción.

Morat y Grupo Frontera cantan juntos el éxito "No se va"

De nuevo las redes sociales hicieron su magia, y gracias a una grabación del usuario @sernasfilms en la plataforma TikTok se dio a conocer el crossover que hicieron ambas agrupaciones durante un concierto que dieron los colombianos en la ciudad de San Antonio, Texas.

"Hicieron una versión de nuestra canción y la rompieron", dijo el vocalista de Morat a tiempo que pedía que dieran la bienvenida a los integrantes de Grupo Frontera para dar paso a la melodía que se posicionó durante meses en el gusto de la población.

Y es que durante meses los fans de ambos grupos habían mantenido una lucha en redes sociales donde cada cual exponía los motivos por los que para ellos la mejor versión era o la de Morat o la de Grupo Frontera.

Finalmente, el grupo Morat compartió en su Instagram un fragmento del concierto con la frase "Gracias por ser parte de esta locura", destacando que la publicación lleva más de 170 mil "me gusta" y decenas de comentarios a favor del crossover.