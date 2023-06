¡Pasó en Delicias! Joven atiende a mujer sorda en lengua de señas y se hacen virales (VIDEO)

Es bien sabido que la gente de Chihuahua es muy cálida y amable, sin embargo, hay personas que se esfuerzan por serlo aún más y ponen su granito de arena para poder mejorar poco a poco la sociedad.

Tal es el caso de la joven Diana Cavazos, quien hizo una gran acción al ayudar a una chica sorda mostrándole que ella podía entenderla y atenderla sin problema gracias a que sabe lengua de señas.

Se viraliza video en el que una joven ayuda a una chica sordomuda en Delicias, Chihuahua

Recientemente se viralizó un video en el que una joven se acerca a una tienda de abarrotes para poder comprar, sin embargo, no logra darse a entender debido a que es sorda, por lo que la chica que atiende el negocio comienza a hablar en lengua de señas para decirle que ella puede entenderla.

En el video, se puede ver a la joven sordomuda impresionada porque pocas personas saben comunicarse por este medio, por lo que después, más tranquila, procede a pedir lo que necesita y se va muy contenta de la tienda.

La joven que hizo esta gran acción fue Diana Cavazos, quien es originaria de Delicias y cuenta con 28 años de edad. Ella relata que atiende el negocio familiar, que es la tienda de abarrotes y que la chica sorda que aparece en el video ya había ido anteriormente a la tienda, sin embargo, Diana nunca le había dicho que ella sabía comunicarse por medio de lengua de señas, pues tenía miedo de que se ofendiera.

Sin embargo, ese día en especial, Diana se acercó a la joven para decirle que ella sabía lengua de señas debido a que tiene una hermana que tiene la misma condición y la aprendió para poder comunicarse con ella.

Un video que busca concientizar a la sociedad

Por medio de su TikTok, Diana Cavazos compartió el video de las cámaras de vigilancia de la tienda de abarrotes, donde se muestra la gran acción que hizo para que la joven sordomuda supiera que estaba en un lugar seguro donde podían entenderla y atenderla.

La publicación del video, que actualmente tiene más de 8 millones de visualizaciones y más 1 millón 300 mil likes, incluye el siguiente texto donde Diana relata su vivencia: “La importancia del aprendizaje del lenguaje de señas, no se imaginan lo alegre que se fue ella por que no imaginó que yo lograría entenderla y tampoco imaginan la cara de estrés que tenía cuando llegó... para la próxima que ella venga, vendrá con una actitud muy distinta, estoy muy segura. Lloré de solo ver su rostro al irse, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le dije que yo sabía lengua de señas.

Este mundo necesita más gente que sepa entenderlos a ellos, ellos no nos necesitan estoy segura, pero si es necesario que los entendamos #LSM además de que me hizo el día, también me hizo llorar su cara de impresión jamás se me va a olvidar, esta señorita me hizo el día y me hizo valorar muchísimo más a mi hermana.

Tania, hermana, no sabes lo orgullosa que estoy de ti y te estaré agradecida eternamente por regalarme la dicha de poder ayudar a más personas, te amooo! #inclusión #LSM #Empatia”, finaliza la publicación.

#LSM #Empatia ♬ Color Esperanza - Diego Torres @diana941219 La importancia del aprendizaje del lenguaje de señas, no se imaginan lo alegre que se fue ella por que no imaginó que yo lograría entenderla y tampoco imaginan la cara de estrés que tenía cuando llegó... para la próxima que ella venga, vendrá con una actitud muy distinta, estoy muy segura, lloré de solo ver su rostro al irse, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le dije que yo sabía lenguaje de señas. Este mundo necesita más gente que sepa entenderlos a ellos, ellos no nos necesitan estoy segura, pero si es necesario que los entendamos ❤️ #LSM ❤️ además de que me hizo el día 🥹 también me hizo llorar 🫠🥲🥰 su cara de impresión jamás se me va a olvidar, esta señorita me hizo el día y me hizo valorar muchísimo más a mi hermana. Tania Hermana no sabes lo orgullosa que estoy de ti y te estaré agradecida eternamente por regalarme la dicha de poder ayudar a más personas, te amooo! ✨️😍🥰❤️ #inclusión

La joven originaria de Delicias cuenta que compartió el video en sus redes sociales debido a que le conmovió el hecho de pensar en todas las veces que su hermana había pasado por algo similar y no había podido darse a entender, por lo que fue una forma de concientización hacia las demás personas.

El video que compartió Diana por medio de su cuenta de TikTok con nombre de usuario @diana941219, cuenta con más de 19 mil comentarios que aplauden la buena acción de la joven e incluso le comentan cosas como: “Ganaste un escalón al cielo”, “Qué padre que pudiste comunicarte con ella, más personas como tú”, “quería aprender lenguaje de señas y ahora sí estoy motivado”, entre muchos otros más.

Dentro de los mismos comentarios, la originaria de Delicias dejó un mensaje para sus más de 26 mil seguidores que dice “No sé al 100% el lenguaje, pero sí lo necesario para ayudar a más personas. Inténtalo, no es muy difícil, hagamos la diferencia poco a poco”.