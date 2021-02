Actividades gratuitas para festejar el 25 aniversario de Pokémon

Si eres fan de este amarrillo personaje tienes que saber que con motivo de su 25 aniversario realizará un concierto virtual y lo mejor es que, será gratuito y que contará con lanzamientos en distintos niveles, incluyendo al videojuego. Así que no te lo pierdas el próximo 27 de febrero en el siguiente canal de Youtube:

Día Pokémon

En la cultura pop el 27 de febrero es conocido como el Día Pokémon y en esta ocasión se celebrará con una fiesta y concierto virtual donde el artista Post Malone será protagonista. “He sido fan de Pokémon por mucho tiempo, así que tener la oportunidad de encabezar el concierto del Día Pokemon para celebrar sus 25 años es algo increíble”, comentó Post Malone.

El concierto se podrá disfrutar gratuitamente en la página oficial de Pokémon en YouTube, en el canal oficial de Pokémon de Twitch y en el sitio web del 25 aniversario de Pokémon arrancando a las 21:00 horas tiempo de México el próximo 27 de febrero. Y Pokémon revelará más más detalles acerca de P25 Music al finalizar el concierto.

P25 Music

Mientras llega el día del concierto nosotros te adelantamos qué es el P25 Music, la actividad de arranque de la franquicia para el programa musical de P25.

“The Pokémon Company International se ha asociado con Universal Music Group para dar vida a este concierto y a más sorpresas musicales a lo largo de 2021 como parte de P25. P25 Music es una colaboración con algunos de los nombres más importantes de la música para crear nuevas canciones, estilos y momentos de la cultura pop, todo a través de la lente de Pokémon. El mes pasado, el ícono de la música pop, Katy Perry fue anunciada como la artista principal del programa”, informó Universal Music Group.

¿Fan de Pokémon Go?

Además, antes del concierto, The Pokémon Company International organizará varias activaciones en torno a la marca. Por ejemplo, “Pokémon GO Tour: Kanto” distribuirá una contraseña especial el 25 de febrero para que los jugadores del videojuego puedan agregar un Pikachu especial a sus juegos de Pokémon Sword y Pokémon Shield; y manteniendo el tema de la música, este Pikachu podrá aprender el movimiento Cantar, el cual no puede aprender normalmente.

Asimismo, el día 27 de febrero los fans podrán sintonizar en Pokémon TV, una selección curada de episodios de la serie animada con temática musical mientras se preparan para el gran concierto con Post Malone.

Mientras que si eres un mega fan de Pokémon podrás enterarte de más noticias de él y su celebración en su nuevo sitio web Pokemon.com/25.





