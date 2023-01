¿Maltrato o lección de vida? Papá pone a su hija a vender mazapanes porque no le gusta la escuela

Un padre de familia causó revuelo y polémica en las redes sociales, luego de que se diera a conocer un video en el que puso a su hija a vender mazapanes en la calle, presuntamente porque no le gusta la escuela y no quiere estudiar. Mientras algunos aplauden la forma de cómo el señor educa a su hija, otros más criticaron el actuar del papá.

Y es que, algunas personas tienen la creencia de que a las nuevas generaciones se les da todo, una práctica que, en la mayoría de los casos, quita un poco de conciencia a los jóvenes de ahora, quienes, por ende, no aprenden a valorar el esfuerzo de sus tutores.

De hecho, aquí habría que recordar a los padres de unas décadas atrás, quienes les decían a sus hijos que no querían ir a la escuela “si no quieres estudiar, ponte a vender chicles” o como en este caso, mazapanes, tal y como lo hizo este padre de la actualidad, quien castigó a su hija por no querer echarle ganas al estudio de una manera particular.

Así puso papá a su hija a vender mazapanes

Fue por medio de TikTok, donde el usuario @jesusmarquez8033 compartió en su cuenta un video en el que se observa a una estudiante a las afueras de su escuela con el uniforme de la institución y sosteniendo una caja de mazapanes.

Por su parte, el padre la está grabando en su móvil desde su auto, mientras se oye cómo le pregunta el costo de los mazapanes y le dice que, si no quiere estudiar, pues que se ponga a trabajar.

“¿A cuánto los mazapanes?, quiero un mazapán, ¿A cuánto los das?”, se oye que el hombre le pregunta a su hija, mientras esta le responde que no sabe. “Ándele, chínguele, pues, ¿no quiere estudiar?, chínguele (…) no quiere estudiar, póngase a vender, ahí en la papelería, pónganse a vender, ándele, póngase a trabajar, chínguele mazapanera”, dijo el señor.

Por su parte, la reproducción muestra a la niña sobre la banqueta mientras se le acerca con los ojos llorosos y le replica que ella no había dicho, que no quería estudiar, para continuar mirando a su alrededor ante la insistencia de su progenitor de que trabaje vendiendo dulces.

Video genera polémica en redes sociales

Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, el usuario de TikTok lo borró de su perfil, no obstante, no faltó quien lo grabó y lo subió a las redes, por lo que se armó una polémica en internet y los usuarios debatieron qué tan bueno o malo es que el papá ponga a vender a su hija mazapanes porque no le echa ganas a la escuela, pues mientras algunos defienden la postura del papá para hacer que la hija valore su esfuerzo, otros no están de acuerdo en que la exhiba de esa manera.

“¿Por qué mi hija ya no me habla ni quiere convivir conmigo?”, “A todos los que dicen que lo va a odiar y demás, no tienen hijos, nadie sabe cómo uno de padre se desvive por los hijos y a veces no valoran”, “Pobre niña, pero bueno es una buena educación” y “Todos criticamos, pero creo que él le está enseñando una lección y que vea q no es fácil q debe valorar lo que le dan”, son algunos de los comentarios.

Hasta el momento se desconoce exactamente en qué lugar del país sucedió este video, en el que se ve al padre poniendo a vender a su hija mazapanes, así como los motivos exactos de la decisión, sin embargo, por el acento que ambos tienen, parece que es un estado del norte del país. ¿Y tú, qué hubieras hechgo?