Ratifica Marco Bonilla en Riberas de Sacramento su compromiso con familias chihuahuenses

El candidato a Presidente Municipal, Marco Bonilla Mendoza ratificó el compromiso de trabajar por las familias chihuahuenses, esto, en la colonia Riberas de Sacramento, en donde adelantó que su proyecto contempla una serie de resultados en temas como pavimentación, equipamiento de escuelas, modernización de luminarias a luz LED, así como mejoras a la clínica de esta colonia.

Agregó que trabajará por más resultados, como por ejemplo la ampliación del centro comunitario Riberas, más desarrollo económico, más inversión en empleos, seguridad, entre otras acciones.

"Se llegó el momento, el domingo es la elección, no dejen de votar, esto no se acaba hasta que se acaba, vamos a la cabeza per no hay que confiarnos", dijo.

Esto, durante el cierre de campaña del candidato a diputado local Alfredo Chávez en donde destacó que en los recorridos, se conocieron a muchos adultos mayores con necesidades en temas de salud, por lo que se trabajará en mejorar este rubro para cuidarlos tanto a ellos como a las jóvenes.

Durante el evento participó la candidata a diputada federal por el Distrito 06, María Angélica Granados, quien expresó que con el trabajo en equipo de parte de los gobiernos humanistas, se ha traído inversión a la ciudad y se han dado resultados, por lo que invitó a votar para que continúe el desarrollo para la ciudad.

Por su parte, la candidata a sindica Olivia Franco manifestó que Chihuahua es sinónimo de trabajo, esfuerzo y resultados, ya que aquí sí hay un estado de derecho y es el mismo que hay que defender desde las urnas este 2 de junio.