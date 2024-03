Sheinbaum niega que cuerpos abandonados en Nuevo León sea un mensaje en su contra

La candidata a la presidencia de México por la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que no ha recibido amenazas por parte del crimen organizado y negó que el hallazgo de diez cuerpos abandonados en el municipio de Pesquería en Nuevo León, previo a su visita, sean un mensaje en su contra.

La candidata fue cuestionada durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana en un salón del hotel donde se hospedó en Monterrey, por el hecho violento registrado la noche del miércoles, cuando Claudia se encontraba llegando a al municipio de García, para su segundo mitin en el estado.

“Por lo qué ocurrió ayer en Pesquería vale la pena hablar de seguridad. Es lamentable este hallazgo, pero no creo que tenga que ver con la campaña”, respondió la candidata del Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo.

También respondió a Xóchitl Galvez, quien publicó un tweet en el que señalaba lo ocurrido en pesquería; Sheinbaum aseguró que no entraría en discusión con ella, pero que consideraba “doloso” decir que el presidente dijo que había de abrazar a los delincuentes.

“Soy la única de los tres que tiene resultados en seguridad. No solo me dicen que vas hacer, es qué hice”, agregó; además de presumir los resultados que obtuvo en la Ciudad de México, cómo jefa de gobierno “bajé 50 por ciento los homicidios y un 60 por ciento la incidencia delictiva durante mi gobierno en la Ciudad”.

Sobre el mismo tema, arremetió contra el gobierno de Felipe Calderón por la guerra contra el narcotráfico y criticó que sus asesores estén en el “Frente” haciendo alusión a la coalición “Fuerza y Corazón por México” encabezada por la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, también señaló que en ese equipo también hay personas que trabajaron directamente con Genaro Garcia Luna, ex Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, preso en a Estados Unidos por Narcotrafico.

"Los asesores de Calderón estan en el frente, quien trabajó con García Luna está en el frente. Ellos defienden la declaración de guerra; nosotros no declaramos guerras, construimos paz. El problema es cuando no se reconoce lo qué pasó. Se puso al frente de la guerra -contra el narco- a un narcotraficante, con un presidente que ni siquiera ganó la elección", dijo Claudia Sheinbaum.

Sobre cuál sería su estrategia de seguridad en un contexto nacional donde el crimen organizado tiene mayor violencia que lo qué pasa en la Ciudad de México, la candidata presidencial reiteró que su estrategia consistirá en atender las causas de la violencia, mejorar la coordinación institucional entre gobierno, fiscalía y Poder Judicial, así como combatir la impunidad.

“Los abrazos son a la gente, a la sociedad; a los delincuentes es que no haya impunidad. Tenemos una estrategia para la consolidación de la GN, avanzará a mayor proximidad con la ciudadanía. También la coordinación, no puede haber seguridad si no hay coordinación. Policía, fiscalía y poder judicial. Vamos a invitar al fiscal a los gabinetes de seguridad”, dijo.

Finalmente, habló sobre el respaldo que le dio ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que calificó de pilar de la democracia mexicana. Claudia señaló que esa definición le corresponde al pueblo de México y no al gobierno estadounidense.

“Le corresponde a las mexicanas y mexicanos hablar de la Suprema Corte. Es el pueblo de México el que decide; así como será el pueblo de Estados Unidos quien decida quién será presidente. Lo digo en plan de amistad", concluyó.

A pregunta de El Sol de México sobre su percepción del territorio que cruzó acompañada de un convoy militar arrollado entre Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, ayer por la tarde, respondió que no hablaría del tema, pese a que durante el recorrido había rastros de la violencia que azota este territorio.