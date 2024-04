Sheinbaum propone desaparecer INAI y crear agencia anticorrupción

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, retomó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de simplificar los órganos anticorrupción del Estado y desaparecerlos para crear una Agencia Federal Anticorrupción que esté a su cargo.

En el plan Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto que fue expuesto por Javier Corral Jurado, ex gobernador panista de Chihuahua, Sheinbaum considera que México no requiere grandes instituciones de transparencia, sino que se cumpla la ley.

La candidata arremetió en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) —organismo que ha permitido a los ciudadanos conocer irregularidades del gobierno actual— al declarar: “No creo que se necesiten grandes instituciones de transparencia, si no, sencillamente, que se cumpla la Ley de Transparencia, porque si no, ¿quién cuida la corrupción del INAI?”, reprochó.

Claudia Sheinbaum aseguró que “la corrupción es el mayor mal que caracterizó a México. Y digo caracterizó en el pasado, porque claramente hay una diferencia entre el pasado y el presente”.

La candidata subrayó que el actual Gobierno, al que asegura dar continuidad, no es igual a otros; y sostuvo que va a "erradicar, hasta el límite, la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre”, debido a que ello ha permitido dar programas sociales y construir obras públicas.

“Estamos hablando nada más y nada menos de 2.4 billones de pesos que antes eran parte de corrupción, de privilegios y, hoy, se traducen en obras pública estratégicas y en programas sociales que hoy son derechos en la Constitución de la República”, declaró.

Claudia Sheinbaum aseguró arrebatar la corrupción de CDMX

En palabras de Sheinbaum, "en la Ciudad de México el presupuesto público es de 254 mil millones de pesos. Nosotros le quitamos corrupción cerca de 100 mil millones de pesos en los cinco años o cuatro años y medio en los que estuve al frente del Gobierno". Para ello, aseguró que reorientó la inversión y presupuesto público sin afectar la operación del gobierno, pues solo eliminó "los recursos que antes se destinaban a la corrupción".

También aseguró que en su Administración se fincaron sanciones a los responsables de la corrupción en la Capital y en ello se ocupó la entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy.

Sheinbaum criticó a gobiernos anteriores y dijo que el periodo neoliberal “es quizá el que está más marcado por la mayor corrupción en el país. Sólo hay que hablar de algunos temas” y citó casos como el Fobaproa y acusó que los excedentes petroleros en los sexenios de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón “se tradujeron en nada”.

Acusó que hubo negocios turbios en el Seguro Popular y mencionó además el caso de corrupción de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad vinculado a proceso judicial en Estado Unidos por nexos con el narcotráfico.

No puede gobernar quien está asociado a la corrupción inmobiliaria: Sheinbaum

En palabras de Sheinbaum, "no puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y de conflicto de interés. Ni quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. No es suficiente, pero si es indispensable que quien conduzca el gobierno sea una persona con historia de honestidad”.

Al evento también asistieron la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el director de Formación Política de Morena, Rafael Barajas “El Fisgón”; y la doctora Muna Dora Buchahin, especialista en anticorrupción, que como directora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).