Xóchitl demostró ser la candidata del cambio positivo: Gabriel Díaz

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete expresó que tras el segundo Debate Presidencial, quedó demostrado que Xóchitl es la candidata del cambio positivo que tanto se necesita en México, que traerá seguridad, crecimiento económico y salud, que ha arrebatado Morena.

“Xóchitl es la candidata que nos representa a la sociedad, que sabe cómo recomponer el rumbo del país, en cambio, Sheinbaum volvió a mentir a los mexicanos diciendo que todo va bien y además, no presentó propuestas realistas, todo quedó en publicidad a su jefe López Obrador y así no podremos salir adelante como país, porque ella quiere continuar en algo que ya está destruido y que no ha funcionado”, subrayó.

El dirigente del PAN insistió a los chihuahuenses en acompañar a la candidata presidencial de Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez para trabajar en la construcción del país que los mexicanos merecen.

En este sentido, reiteró que la esperanza está en Xóchitl Gálvez y el próximo 2 de junio, Morena se irá del gobierno y pasarán como una mancha en la historia de México.

Díaz Negrete expuso que Morena le ha quitado a México la posibilidad de crecer como país, pero también de tener nuevas carreteras, escuelas, hospitales, sin embargo, hizo énfasis en que la candidata Xóchitl Gálvez sabe cómo recuperarlos.

El panista hizo énfasis en que Claudia Sheinbaum representa al régimen de odio, de corrupción y de abrazos a los criminales, por lo que manifestó que en el debate quedó claro que Xóchitl es la candidata que devolverá la seguridad, porque la gente no quiere más odio, división, y todo lo que ha traído Morena.

“En estas campañas no pensemos en nosotros, pensemos en el futuro que les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos; este 2 de junio definiremos entre la libertad y la paz o un gobierno populista que sólo ha dejado crisis como en Venezuela, Cuba o Nicaragua”, mencionó el titular del CDE blanquiazul.