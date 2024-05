Xóchitl Gálvez no tocará los recursos de los trabajadores, dice coordinador de finanzas públicas

A 27 días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, uno de los aspectos que tiene claro el equipo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez es que no se tocarán los recursos de los trabajadores para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar que entró en vigor el pasado 1 de mayo.

En entrevista con El Sol de México, Fernando Galindo, coordinador de la mesa de finanzas públicas de la candidata por la coalición Fuerza y corazón por México del PRI, PAN y PRD, indicó que de ganar las elecciones, crearán campañas para regresar este dinero a los trabajadores que tienen sus cuentas inactivas en las Afore y en el Infonavit.

“Nosotros no vamos a tocar los recursos de los trabajadores. Lo que está haciendo esta reforma (del Fondo de Pensiones para el Bienestar) es quitarle recursos a los trabajadores que no saben que tienen una cuenta o no han podido acceder a ella”, aseguró quien fue subsecretario de egresos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A su parecer, esta reforma avalada por el Congreso de la Unión solo abre la puerta para que el gobierno federal pueda tomar recursos tanto de las cuentas inactivas como de las activas, cuando se encuentre en un escenario de bajos ingresos.

“Estamos a favor de que tengan mayores ingresos al momento de pensionarse, pero no a costa de los otros trabajadores”, expresó el economista del ITAM.

Galindo comentó que una de las propuestas de Xóchitl Gálvez en temas de pensiones es bajar de 65 a 60 años la edad para acceder al programa de la Pensión Universal, esto a pesar de que la tendencia mundial es elevar la edad de retiro, ante el aumento de la esperanza de vida.

Según Galindo, este cambio es financieramente viable. Por un lado, aseguró, hay espacio presupuestario en la partida de servicios personales del gobierno federal, y por otro, se pueden obtener mayores recursos si se hace una reingeniería fiscal a las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE.

Rondas petroleras volverán con Xóchitl Gálvez en la presidencia

Para enfrentar el problema de las pensiones y tener más holgura en el gasto público, Galindo comenta que se debe hacer una reingeniería en la relación de Pemex-CFE y el Estado, esto con el fin de que dejen de ser una carga fiscal y que se liberen recursos para atender otros sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.

Galindo, que viene de un gobierno con el que se hizo la primera reforma para quitar el monopolio de la extracción de petróleo a Pemex, menciona que las rondas petroleras podrían regresar si Gálvez gana las elecciones.

Fernando Galindo adelantó que Xóchitl Gálvez buscaría reducir a 60 años la edad para pensionarse si gana la presidencia. Foto: Mauricio Huizar / El Sol de México

“Se requiere cambiar el modelo de negocio de Pemex. Esta ideología de querer producir gasolina a costa de perder dinero no tiene ningún sentido (...) Las rondas petroleras (serían) en aquellos lugares donde hace sentido hacer asociaciones con el sector privado. Lo importante es fortalecer la riqueza del Estado mexicano, que logren riquezas para financiar el bienestar de las familias”.

Renovación del T-MEC, un tema clave en la sucesión presidencial

Convencido de que Morena perderá el poder el próximo 2 de junio, Galindo subrayó que de cara a la primera revisión del T-MEC en 2026, el país debe estar listo en materia económica, energética e infraestructura.

Desde el equipo de Gálvez se han priorizado seis aspectos para mantener una sana relación con el principal socio comercial de México. Entre ellos está el brindar certeza jurídica y seguridad para que los inversionistas no tengan dudas de establecerse en México y mayor inversión en capital humano, principalmente en ciencia y tecnología.

Sobre las bondades que puede generar la relocalización de empresas o nearshoring, Galindo consideró que el gobierno de López Obrador lo ha desaprovechado y aunque se han presumido datos de la IED, más del 80 por ciento son reinversiones y no nuevo capital.

“Si no aprovechamos la inversión con estas seis opciones no vamos a aprovechar este momento, sin duda hay que cuidar la geopolítica y a nuestro principal socio comercial para mejorar el empleo y la calidad de vida de los mexicanos; si no hay un cambio en política pública no lo vamos a aprovechar”.

Al cuestionarlo si será el próximo secretario de Hacienda, respondió:

No, Xóchitl Gálvez será la siguiente presidenta del país.

Fernando Galindo advierte que México debe cuidar su relación con EU de cara a la renovación del T-MEC en 2026. Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Deuda sofocará al siguiente gobierno

El panorama económico y político que recibirá el nuevo gobierno es poco alentador para Fernando Galindo, pues se heredarán unas finanzas públicas presionadas por el aumento de la deuda y un debilitamiento de las instituciones públicas y del Poder Judicial.

“En este sexenio pasamos de un nivel de deuda de 10.5 billones y vamos a terminar en 17 billones. El problema es que los proyectos de inversión que se financiaron con deuda no van a tener ninguna rentabilidad, no van a ser productivos. Además regresamos a tener un balance primario con déficit, esto significa que sacamos la tarjeta de crédito para pagar los intereses de la deuda, eso va a hacer que sea imposible la convergencia fiscal si seguimos haciendo lo mismo”.

De los 30 puntos del PIB en presupuesto, solo se pueden ajustar 5.7 por ciento. “Y si ajustamos en tres puntos como propone el gobierno en los Precriterios, estás hablando de desaparecer 80 por ciento de las secretarías de estado, eliminar 100 por ciento de la operación del gobierno o la inversión. Es imposible lo que proponen”.