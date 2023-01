430 mil personas ocupadas mediante el programa IMMEX

En Chihuahua, un total de 438 mil 603 personas fueron ocupadas mediante el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), para el onceavo mes de 2022.

Dicho personal ocupado IMMEX, representa un 85.4% de los trabajadores formales en la industria manufactura afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De la totalidad de colaboradores, 431 mil 291 personas ocupadas se contrataron directamente: el 89 por ciento fueron obreros y técnicos; y el 11%, administrativos. Mientras que 7 mil 312 personas subcontratadas: 91% obreros y técnicos, y el restantes correspondió a administrativos.

Chihuahua continúa siendo el estado con más puestos de trabajo en la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de Exportación (IMMEX), posicionándose este sector como uno de los pilares más importantes para la economía del estado.

Todo lo anterior de acuerdo a información presentada por la plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICsp), con datos del IMSS e IMMEX.

A nivel nacional, en noviembre de 2022, el personal ocupado en los establecimientos con programa IMMEX aumentó 0.2 % la tasa mensual. Al distinguir por tipo de establecimiento, en los no manufactureros (es decir, asociados a actividades relativas a la agricultura, pesca, comercio y servicios) creció 0.4 % y en los manufactureros, 0.2 por ciento.

Chihuahua Crece sector de las maquiladoras tres veces más en Chihuahua que en el resto del país

En dicho periodo y con series ajustadas por estacionalidad, las horas trabajadas incrementaron 0.1 %a tasa mensual: en los establecimientos no manufactureros subieron 0.4 % y en los manufactureros,0.1 por ciento.

Y, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX no presentaron variación respecto al mes anterior. De manera desagregada y a tasa mensual, en las unidades económicas no manufactureras ascendieron 0.1 % y enlas manufactureras, no mostraron cambio.