Asegura Citi que cumplirá con pago de impuestos por la venta de Banamex

Citigroup pagará todos los impuestos derivados de la venta de Banamex en México, aseguró Ernesto Torres Cantú, director general de la Citi para América Latina.

“Se van a pagar los impuestos que tengamos que pagar, estamos en una etapa (de reuniones) en el sentido de ver las estructuras, pero nada se puede definir hasta que no sepamos el precio de venta y la estructura de la venta”, comentó el directivo en reunión con medios de comunicación.

El 11 de enero, Citigroup anunció la venta de Banamex, su negocio de banca minorista en México, como parte de una estrategia financiera global.

El objetivo es que la marca únicamente opere en el país mediante clientes institucionales, como grandes empresas o compañías que cotizan en bolsa.

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que esta venta sería beneficiosa para las finanzas públicas del país, pues con ella se tendrían que pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“(En 2001) debieron pagar como tres mil millones de dólares en impuestos, pero no nos pagaron nada y eso ya es historia. Nosotros no estamos cerrados, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara el banco”, destacó el mandatario.

De acuerdo con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, se deberá pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la ganancia del banco. Además, destacó que se vigilará que no haya ingeniería contable, fiscal o financiera que “esconda” parte de las ganancias.

En el marco de la 30 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, Torres Cantú aseguró que hay “varios” interesados en comprar el banco y que, probablemente, a finales de año se dará un anuncio formal para conocer al nuevo dueño.

“Hay varios interesados, el valor del banco no lo ponemos, se pone en el proceso de venta. El costo del banco tiene que ser algo de acuerdo a lo que nosotros creemos que vale”, puntualizó el directivo.