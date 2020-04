Brinda la Condusef consejo financieros

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió la videoconferencia llamada “¿Qué hacer con mi bolsillo?”, en la que se expuso las consecuencias económicas ante la pandemia por el Covid-19, ofreciendo consejos básicos para mantener finanzas sanas entre la población.

El economista Miguel Valle, quien impartió la conferencia de Coronacrisis, dijo que el comportamiento económico es cíclico y, eventualmente, tras una caída, los niveles comienzan a mejorar, pero en promedio, de acuerdo con datos históricos, se requiere de un año y medio para que esto suceda.

“Mientras esto no se estabilice podría haber mucha incertidumbre, así que es importante mantener la calma y no tomar decisiones desesperadas o impulsivas, evitar gastos recurrentes de cosas no necesarias que eventualmente se convierten en gastos fuertes”, indicó.

En este sentido se dijo que existen gastos conscientes que las personas hacen y que en ocasiones representan un egreso importante y al evitar estas compras puede tenerse un ahorro.

La mayor recomendación es vigilar estos gastos, hacer un presupuesto. Si es en pareja, hacerlo ambos y en familia comprometerse a mantenerlo equilibrado, ya que este tipo de decisiones se toman juntos, no es una decisión unilateral, lo mismo pasa con las empresas, es algo que se debe de hacer en equipo y al final tener conciencia del gasto.

Además, se dio la recomendación de, en medida de lo posible, tener recursos líquidos para enfrentar cualquier situación, y tener abiertas líneas de crédito como los son las tarjetas bancarias, pero éstas sólo deberían utilizarse en casos concretos, que representen una verdadera urgencia para las familias.

Por ejemplo, las compras a meses sin intereses o compulsivas, llegan a desbalancear el presupuesto, por lo que es recomendable no utilizarla impulsivamente o innecesariamente, y esto no sólo aplica en la situación económica que se vive ante la pandemia por el Covid-19, sino en cualquier otra situación.

Se recomienda también mantener el saldo de las cuentas de cheques o líneas de crédito abiertas para alguna emergencia o aclaración; vigilar las tasas de interés de los adeudos, y pagar aquéllos con mayor tasa de interés.

De igual manera, la mejor opción para adquirir bienes o servicios, es ahorrar y comprar de contado, pues además de que no se van acumulando gastos, el pago de contado puede significar un ahorro importante por los descuentos que muchas veces se otorgan a este tipo de compras.

