Buscará Canaco más recursos en pro de comerciantes

Fernando Mares Delgado, dio a conocer que se registrará como candidato a la Presidencia de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco Servytur), a más tardar a finales del mes.

"Traigo todo el interés de participar, es una vocación empresarial de devolverle al comercio como empresarios que somos. He venido recogiendo muchos apoyos y el respaldo de las secciones especializadas con quienes he venido platicando, su respaldo y he venido seleccionando comerciantes justamente de ese recorrido", comentó.

El empresario compartió que la vocación de servicio le fue transmitida desde su abuelo que trabajó en un mostrador al igual que su padre, hasta que comenzaron con los supermercados.

" A mí me tocó estar 30 años en el Alsuper, en los momentos difíciles como Futurama, Grandalia, y me tocó junto con Sergio mi hermano, restructurar la empresa y hacerla crecer", expresó.

Dio a conocer que al momento la cadena comercial que administra junto con su familia, tiene 79 tiendas y 14 mil colaboradoras y colaboradores.

"Estoy en el tiempo, a mis 62 años, de devolver e ingresar a la Cámara Nacional de Comercio, y formar un Consejo con gente talentosa y pujante, para devolverle a los comerciantes el servicio, y estar atento a las necesidades", dijo.

"Hoy más que nunca en la pandemia que todo el comercio ha sido sumamente afectado, se daba a conocer que hay cerca de 36 mil empresas, y en la Cámara tenemos 6 mil, y es un reto llegar al mayor número posible, y aunque parece un número alto se hace con servicio", comentó.

Indicó que si bien ya tiene definido a los miembros que integrarán su planilla, por el momento la mantendrá anónima para esperar a que se lance la convocatoria y hacer el registro, además de que la votación será en Asamblea a más tardar el último día de marzo.

Independientemente del resultado de las votaciones, los comerciantes afiliados deberán mantenerse unidos, aseguró.

"Tenemos que entender que somos comerciantes y que esto sigue, que independientemente del resultado de la elección esto sigue y tenemos que estar muy unidos más. Hoy con el problema de la pandemia, de los problemas económicos, tenemos que hacer una cruzada para el crecimiento de negocios pequeños y grandes. Con la experiencia que tenemos podemos traer recursos de otros estados, para apoyar el comercio en la ciudad", resaltó.

Reconoció la intención del Alcalde Marco Bonilla y la gobernadora María Eugenia Campos, por apoyar al Gobierno.

"Tenemos un presidente municipal muy echado para adelante, quiere traer muchos eventos para la ciudad y quiere fomentar más el comercio, nos dio números interesantes de la economía de la ciudad, y la gobernadora tiene muy claro crear el escenario para que la economía crezca. Entonces estamos en medio de una gran oportunidad y los comerciantes no podemos dejar pasarla", aseguró.