Cierran puertas al menos 800 pymes

Alrededor de 800 pequeñas y medianas empresas chihuahuenses no podrán volver a sus actividades con la reactivación de la economía, de acuerdo con las estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial respecto a los comercios declarados en quiebra durante esta contingencia sanitaria.

Francisco Santini, presidente del CCE Chihuahua, celebró la transición de Chihuahua al semáforo naranja ante la reactivación económica que identificó como necesaria y atinada ante la crisis monetaria que la contingencia sanitaria ocasionó en la población.

Agregó que las empresas se encuentran preparadas para reabrir sus operaciones al contar con protocolos de operación con la debida sanidad desde el mes de marzo, mismos que fueron perfeccionados en el transcurso de las últimas semanas con los lineamientos interpuestos por parte de las autoridades.

Sin embargo, explicó que así como algunos chihuahuenses podrán volver a sus áreas laborales, gran parte de la población dejó de contar con un empleo durante la contingencia debido al cierre oficial de 200 empresas, es decir, empresarios que dieron de baja su registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Estamos pensando que al menos debemos de tener algunas 800 empresas, formales e informales, están cerradas. Lamentablemente es en pequeñas empresas donde se reparte más la economía”, dijo.

Lo anterior si se toma en cuenta que durante los meses de marzo y abril se dieron como bajas patronales en el Seguro Social cerca de 200 empresas, por lo que se pronostica que durante mayo se dieran otras 200 bajas -el IMSS aún no publica las cifras estatales del mes anterior-, sumado a la estimación del sector informal el CCE pronostica la quiebra de 800 medianas y pequeñas empresas.

“En el sector informal que no tiene ingresos y a veces que hablamos de desempleo no consideramos que es el ingreso de toda una familia. Sumado a eso, la parte que se ve del empleo son las pequeñas y las micro empresas las que generan gran parte del empleo y una gran cantidad de esas empresas ya no van a poder abrir”, dijo.

Explicó que a la fecha no se cuenta con ningún plan de gobierno para remediar la lamentable situación de muchos empresarios, mismo que debe de ser de orden federal al requerirse alrededor de 300 mil pesos para salvar un negocio mediano, por lo que el apoyo local que pueden brindar los gobiernos locales no serán suficientes.

“Lamentablemente el gobierno federal se olvidó de estas empresas, se ha tratado de ayudar esto con asistencialismo, que es importante, pero no sirve para mantener una empresa. Esa sería una responsabilidad del gobierno federal que lamentablemente no nos escucha”, finalizó.

