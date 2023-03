¿Cómo afectará a México la crisis de los bancos en Estados Unidos?

El cierre de bancos en Estados Unidos puede generar desconfianza en otras instituciones bancarias provocando que los clientes retiren su dinero; aparte, considerando la dependiente economía que México tiene de EU, si en este último país disminuye su actividad económica, se hará lo propio en nuestro país, manifestó el analista económico Edmundo Zapién Chacón.

“Esta quiebra en bancos ya se preveía desde hace tiempo. No es novedad que en la mayoría de los bancos hacen uso del dinero de sus clientes para diversas inversiones: lo que hizo el corporativo Silicon Valley Bank, es invertir en instrumentos que le empiezan a generar pérdidas, por el aumento en la tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos”, explicó.

Esto alertó a sus clientes y el pasado jueves hubo la solicitud de retirar 42 mil millones de dólares, pero el banco sólo tenía la posibilidad de regresar alrededor de 18 mil millones de dólares; aparte las acciones que del banco dependían también colapsaron, provocando su cierre.

Foto: Facebook | @EdmundoZapien

Esto dio pie para que “quebrara” el banco Silicon Valley y posteriormente el Signature Bank, pero anteriormente ya había cerrado otro más, sumando tres instituciones en un corto periodo.

Finanzas Chihuahua, con la canasta básica más cara en los estados del norte

Muchos economistas decían que no afectaría tanto ni a México ni al mundo esta situación, argumentando que tenemos un sistema financiero estable y confiable, pero luego nos damos cuenta que esto no es cierto

En este sentido, el especialista recordó que el pasado lunes se dio el caso de bancos en EU que llegaron a perder hasta el 78% del valor de sus acciones, para el martes recuperaron una parte pero no la totalidad. Incluso, en México, Banorte, en la Bolsa Mexicana de Valores, perdió 10 mil millones de pesos en valor de mercado, y otros bancos mexicanos también perdieron, por lo que confirmó que lo ocurrido en EU sí está repercutiendo en el sistema financiero global.

Aparte –apuntó-, otra consecuencia con el cierre de Silicon Valley, es que todas las empresas que tenían su dinero en dicho banco, para como está la situación, es probable que lo pierdan. Una de éstas es Roku, empresa pionera de streaming en la TV, que tenía alrededor de 500 millones invertidos, y no puede recuperar de momento ese dinero; y así como Roku, había otras empresas que en total acumularon 176 mil millones de dólares en depósitos bancarios, que no han recuperado su capital, teniendo que disminuir su actividad empresarial, incluso pueden verse obligadas a cerrar si la devolución de su dinero no se resuelve rápido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, se prevé que impacte en la disminución del precio del petróleo, que tiene que ver con la confianza en el mercado bancario, ya que muchos inversionistas dejan de comprar para proteger su patrimonio, agregó Zapién.

Por si fuera poco, contemplado que la economía de México depende 60% de la economía de EU, si este último disminuye su actividad económica, obviamente impactará en nuestra economía, según vaticinó el entrevistado.