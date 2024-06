Destina Fechac más de 7 mdp para educación en la Zona Serrana

Con una inversión superior a los 7.2 millones de pesos, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (Fechac) impulsa siete programas de educación de calidad en 13 localidades de la Sierra Tarahumara.

Entre dicho programas se enlista el Modelo Ampliando el Desarrollo de la Niñez (ADN) de la mano con siete organizaciones civiles e instituciones públicas, y el programa “Aprender en comunidad, para impulsar nuestro buen vivir” en alianza con Comunidad Educativa Tamujé Iwigara, A. C.

Dichos programas se implementaron en el ciclo escolar 2023-2024 con una inversión que rebasa los 7 millones para escuelas y albergues escolares ubicados en los municipios de Guadalupe y Calvo, Chínipas, Balleza, Bocoyna, Maguarichi, Guerrero, Madera, Uruachi, Carichi y Guachochi.

Las organizaciones civiles e instituciones públicas que implementan los proyectos de educación apoyados por FECHAC son: Pro Tarahumara, A. C., Amiga de la Obrera, A. C., Comunidad Educativa Tamujé Iwigara, A. C., Asociación Civil Cristiana para Edificación, Servicio y Orientación, A. C. (ACCESO), Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Paz y Convivencia, A. C. y Refugio de Papigochi, A. C.

Al respecto, Luis Alberto Barrio, Presidente Estatal de Fechac manifestó que la Fundación busca contribuir en la reducción de la brecha educativa en la zona serrana, promoviendo la equidad y mejorando las oportunidades de desarrollo para las comunidades.

Asimismo, resaltó que el empresariado chihuahuense por más de 27 años ha trabajado por el bienestar de su comunidad.

“En Fechac continuaremos trabajando por nuestra comunidad de la mano de las organizaciones civiles e instituciones públicas", añadió Barrio.