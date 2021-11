Esperan tiendas en El Paso apertura de frontera para recibir a mexicanos

Centros comerciales y tiendas ya esperan con ansias la reapertura de los puentes, a más de un año y medio que se cerraron por la pandemia del Covid-19.

Muchos de estos negocios ofrecerán descuentos y un centro comercial prepara una “fiesta de bienvenida” para los turistas.

Dicho centro comercial es The Outlet Shoppes at El Paso, quien estará dando la bienvenida a los turistas mexicanos con una “fiesta y alfombra roja” en sus instalaciones.

“Es como un regalo de navidad anticipado. Acabamos de escuchar la noticia de que la familia volverá a casa”, dijo el director de mercadotecnia de The Outlet Shoppes at El Paso, David Gest.

Mientras el cantante local Josh “Teen Sinatra” Lucero realiza una presentación musical en el centro este lunes, 8 de noviembre, los compradores pueden disfrutar de pretzels gratis en Auntie Anne’s y, también, pasar por la tienda de Lee Wrangler y presentar su pasaporte a cambio de un cupón gratis.

“Nos hemos estado preparando para esto por 19 meses. (Los compradores) van a ver muchos cambios positivos”, dijo Gest.

Cabe destacar que, desde que comenzaron las restricciones en los cruces internacionales a causa de la pandemia por el COVID-19, varias tiendas han abierto sus puertas en The Outlet Shoppes at El Paso incluyendo Tory Burch, Kreative Klouds, Spencer’s, Heavy D’s, Alibaba’s, Mediterranean Kitchen, Charleys Philly Steaks y The Cosmetic Company.

La celebración continuará por el resto del año mientras el centro vuelve a operar en horario regular de lunes a sábado de 10:00 a las 21:00 horas y los domingos de 10:00 a las 19:00 horas.