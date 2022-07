Estados Unidos demanda a Facebook para que evite comprar la empresa de realidad virtual Within

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos solicitó una orden judicial que impida que la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, compre la empresa Within Unlimited, fabricante de contenidos de realidad virtual (RV).

En una solicitud presentada en un tribunal federal de San Francisco, la FTC pidió una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar, calificó a Facebook de "gigante tecnológico mundial", mencionando la propiedad de Instagram, Messenger y WhatsApp, y dijo que su "campaña para conquistar la RV" comenzó en 2014 cuando adquirió Oculus, un fabricante de dispositivos de RV.

La FTC, que votó por 3-2 por aprobar la solicitud de un requerimiento judicial, argumentó que la adquisición de Within por parte de Facebook "tendería a crear un monopolio" en el mercado de aplicaciones de fitness dedicadas a la realidad virtual.

Within tiene una popular aplicación de fitness llamada "Supernatural" y Facebook acordó comprar Within en octubre de 2021 por una suma no revelada.

La FTC ya había presentado otra demanda antimonopolio contra Facebook en 2020.

Meta dijo en un comunicado que no estaba de acuerdo con el análisis del mercado de la FTC.

"El caso de la FTC se basa en la ideología y en la especulación, no en pruebas. La idea de que esta adquisición llevaría a resultados anticompetitivos en un espacio dinámico con tanta entrada y crecimiento como el fitness online simplemente no es creíble", dijo la compañía.

"Confiamos en que nuestra adquisición de Within será buena para las personas, los desarrolladores y el espacio de la RV", dijo Meta.

La FTC argumentó en su denuncia que la adquisición prevista era una forma de que Meta domine la realidad virtual, una parte nueva y de rápido crecimiento de Internet. Se espera que los ingresos de la industria de la RV crezcan de 5.000 millones de dólares el año pasado a más de 12.000 millones en 2024, dijo la FTC en su denuncia.

Meta ya tiene el casco de RV más vendido, el Quest 2, y controla una tienda Meta Quest con cientos de aplicaciones. Ha comprado fabricantes de juegos como Beat Games, Sanzaru y Ready at Dawn Studios, entre otros, según la denuncia.

"Meta ya posee una aplicación de fitness de realidad virtual que es la más vendida, y tenía la capacidad de competir aún más estrechamente con la popular aplicación Supernatural de Within", dijo John Newsman, director de la Oficina de Competencia de la FTC, en un comunicado.

"Sin embargo, Meta optó por comprar la posición en el mercado en lugar de ganársela por sus méritos. Esta es una adquisición ilegal, y buscaremos todas las medidas de reparación apropiadas".

Within, fundada en 2014, crea contenido original para la realidad virtual y se describe a sí misma como "el principal destino de la realidad virtual cinematográfica".

Entre los inversores se encuentran la empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz, la compañía de inversiones Temasek y estudios como Disney, 21st Century Fox, Annapurna Pictures y Legendary Pictures, según su página web.