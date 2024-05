Ha entregado Fechac más de 5 mil 700 apoyos alimentarios en 16 municipios de la Sierra

Hasta el momento, más de 5 mil 700 apoyos en alimento en cerca de 321 localidades de 16 municipios en la zona serrana, es lo que la Fundación del Empresariado Chihuahuenses (Fechac) ha entregado mediante el programa integral de activación comunitaria y apoyo alimentario en la Sierra Tarahumara.

En este programa colaboran 16 organizaciones civiles y nueve ayuntamientos serranos y cuenta con la meta de entregar más de 10 mil apoyos alimentarios mediante trueque de plástico para reciclaje, obras de conservación del medio ambiente y artesanías. Además, se complementa con los servicios otorgados por organizaciones civiles aliadas como el seguimiento de peso y talla para niñas y niños.

Foto: Karina Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

De forma extraordinaria, Fechac de la mano con el Refugio Okochichi, Ayutamiento de Bocoyna y Ayuntamiento de Creel realizaron un programa de esterilización canina con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades como rabia, borreliosis la cual es transmitida a través de la picadura de garrapatas, sarna, entre otras.

Al respecto Luis Alberto Barrio, Presidente Estatal de Fechac expresó: “desde nuestros inicios hemos creado e impulsado proyectos sociales para la Sierra Tarahumara, desde antes de 1996 a la fecha con proyectos de cosecha de agua y represas para garantizar el agua potable en los hogares más alejados; en 1999 con el impulso de los centros de trueque de artesanía por alimento mismos que hoy en día continúan operando en cerca de 16 comunidades; la entrega de equipo y capacitación para la creación y sostenibilidad de huertos comunitarios; la implementación del Modelo “Ampliando el Desarrollo de la Niñez” en albergues escolares y secundarias rurales, entre muchas otras acciones que seguimos realizando por las comunidades serranas”.

Foto: Karina Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

“Estas acciones son gracias al empresariado chihuahuense, que a través de Fechac llevan sus generosas aportaciones a proyectos sociales enfocados en educación, salud y desarrollo comunitario”, finalizó Luis Alberto Barrio, Presidente Estatal de Fechac.

Las Organizaciones civiles que participan son: AGLOW de Cuauhtémoc, A. C.; Amiga de la Obrera A. C. (internados de Chinatú, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Cerocahui, Sisoguichi, Norogachi y Nonoava); Apoyo Con Cariño, A. C.; Asociación Pro Indígena, A. C. (Hospital Misión Tarahumara); Awe Tibuame, A. C.; Casa Hogar y Dispensario San José, A. C.; Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A. C.; Fuentes de Esperanza Desde del Corazón, A. C.; Hospitales de la Tarahumara, A. C.; Inspira, A. C.; Institución Providencial de México, A. C. (Clínica San Carlos); Okochichi, Perros sin Frío, A. C.; Padre De Los Pobres, A. C. (Casa Hogar Betania); Pies de la Tierra, A. C.; Refugio de Papigochi, A. C. y Secundaria Particular Plancarte, A. C.

Y Ayuntamientos que se sumaron al programa: Ocampo, Chínipas, Morelos, Uruachi, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Maguarichi, Moris y Balleza.