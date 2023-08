Imperaba la corrupción en los contratos del AICM: Velázquez Tiscareño

A inicios de octubre próximo, la Secretaría de Marina tomará el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según un acuerdo publicado el martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que prácticamente significa asumir el área administrativa de la terminal la cual estaba plagada de corrupción, dijo su director general, Carlos Velázquez Tiscareño.

“En el área administrativa había una corrupción tremenda en el manejo y cumplimiento de contratos. Hay una infinidad de hechos del pasado que así lo demuestran, así lo encontramos y por eso nos mandaron aquí”, expresó el directivo en entrevista con El Sol de México.

Entre los más de mil contratos que el AICM tiene con distintas empresas, como aerolíneas, tiendas y prestadores de servicios, la nueva administración de la terminal encontró irregularidades como locales que operaban sin contrato y sin penalizaciones, así como deudas millonarias.

“Este aeropuerto fue manejado de manera muy deficiente administrativamente a lo largo de los años (…) Encontramos muchos negocios con deudas que no querían o podían pagar, algunos debían entre 50 y 70 millones de pesos, otros estuvieron operando años sin contratos y sin penalizaciones. ¿Cómo era posible que operaran así?, quería decir que alguien se los permitía”, contó el directivo.

Esto parece más un tianguis que un aeropuerto, está lleno de locales comerciales y hay muy pocos asientos para los usuarios

Agregó que en los últimos años la administración del AICM otorgó espacios sin medida a locales comerciales en las áreas de espera, a costa de la comodidad de los usuarios, esto debido a que, explicó, el aeropuerto estuvo prácticamente cinco años sin asignación de recursos, primero porque se tenía el plan de abandonarlo con la construcción de la nueva terminal en Texcoco y, después, por la crisis sanitaria por el Covid-19.

“Otro problema muy importante es el desorden de los locales comerciales, esto parece más un tianguis que un aeropuerto, está lleno de locales comerciales y hay muy pocos asientos para los usuarios que deben esperar sus vuelos. Es un problema que estamos abordando, reordenar las áreas comerciales, regresarle al usuario sus espacios , pero eso no es fácil porque tenemos que esperar a que terminen sus contratos”, refirió.

Comentó que algunos locales en el aeropuerto están cerrados por adeudos | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

Todos estos cambios serán más sencillos una vez que el aeropuerto esté bajo el control total de la Marina, consideró Velázquez Tiscareño.

Recordó que en febrero del año pasado, mil 500 marinos asumieron las tareas de seguridad en el mayor aeropuerto del país. Unos meses después, en julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador los nombró director general de la terminal.

Desde entonces la Marina tiene el control operativo y de seguridad del AICM, solo faltaba que le cedieran las tareas administrativas, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como cabeza del sector, lo que ocurrirá en los próximos 60 días.

Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

AGILIZARÁN PROCESOS

Entre las ventajas de que la Marina asuma las tareas administrativas del AICM es que se agilizarán los procesos y trámites dentro de la terminal, esto en beneficio del usuarios final, consideró Velázquez Tiscareño.

Actualmente, toda decisión como una inversión o el nombramiento de un funcionario, debe consultarla con cinco entes: la SICT, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Hacienda, el Órgano Interno de Control que depende de la Secretaría de la Función Pública, y el Consejo de Administración.

Con el acuerdo publicado en el DOF, el director del AICM sólo tendrá que consultar al secretario de Marina para la toma de decisiones.

Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

“En las fuerzas armadas los trámites son mucho más rápidos, porque lo nuestro es cumplir órdenes y esto se tiene que hacer sin demora y con mucha eficiencia para dar resultados. Los usuarios se van a ver beneficiados, va a haber más orden, más disciplina, más vigilancia y más transparencia, porque todo el aeropuerto, al incorporarse a sector naval, va a formar parte de una estructura y tendrá que sujetarse a algunas reglas y con los valores que identifican a la Marina, valores éticos, morales, de lealtad, de patriotismo, de pertenencia a la institución y una doctrina también naval”, explicó.

En ese sentido, el directivo aseguró que todos los trámites dentro del AICM se van a acortar con la administración de la Marina, esto en beneficio de las personas que utilizan las instalaciones diariamente: “Todo está enfocado al usuario, y si ya están viendo cambios esto va a mejorar más”, aseveró.

UNA NUEVA TERMINAL

Con poco más de un año al frente del AICM, Velázquez Tiscareño está consciente de que el edificio de la Terminal 1 ya no da para más y que tendrá que haber un nuevo aeropuerto en el mediano plazo.

–¿Cuánto tiempo de vida útil le queda al AICM?

Muy poco. El plan es hacer un nuevo aeropuerto aquí, en el espacio que hay, uno más moderno, estas instalaciones ya no pueden aguantar más tiempo. La Terminal 2 no es tan vieja y se le está invirtiendo recursos, pero aquí no se puede hacer más, sólo se le están dando puros ‘mejorales para quitarle el dolor de cabeza, pero no se cura nada’. Esto tiene que renovarse tarde o temprano, comentó.

De acuerdo con el directivo, le tocará a la próxima administración federal realizar un plan para modernizar al AICM, lo que, confió, se hará de la mejor manera de mano de la Marina.

Añadió que hacia futuro la terminal capitalina convivirá con los aeropuertos de Toluca y Santa Lucía, con los que deberá compartir la carga de pasajeros para garantizar las condiciones óptimas de operación ya que, a la fecha, llega a ser tanta la saturación en el AICM que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Sobre los recursos para las mejoras del aeropuerto, Velázquez Tiscareño dijo que le tocará al gobierno decidir sobre ese tema, ya sea que se incremente el presupuesto para la Marina, para la terminal o se ceda la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para ello, como debería ocurrir.

Actualmente, la TUA se destina al pago de bonos por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, una deuda que suma unos cuatro mil 200 millones de dólares. Al ser cuestionado sobre si la Marina asumirá dicho adeudo o si Hacienda lo absorberá, el director del AICM dijo que desconoce qué pasará, que tocará a la administración federal decidir sobre este tema.

“La Marina tendrá que administrar lo que le entreguen, el gobierno federal tendrá que hacer lo que le corresponde”, concluyó.