Lanzan programa "Rutas de Aprendizaje"; buscan que Chihuahua sea más competitiva

A fin de ser un pilar en la innovación y el desarrollo de talento que atienda las necesidades de la industria, el Auto Clúster Chihuahua y el Skilling Center de Tecmilenio lanzaron las Rutas de Aprendizaje, que consta de contenidos académicos nuevos que permitan convertir a Chihuahua en una región más competitiva.

A través de estas Rutas de Aprendizaje el capital humano de las empresas puede descubrir sus habilidades y potenciarlas en beneficio del crecimiento de Chihuahua.

Las tres rutas son: Análisis y visualización de datos; Normativas en calidad automotriz; y Sistemas de manufactura, las cuales se desarrollaron con base en un análisis en el sector y enfocados a brindar a la industria dinámicas de capacitación continua y vinculación con la academia para brindar certidumbre a los inversionistas.

Te puede interesar: ¿Buscas auto nuevo? Viene la Expomotriz 2023 El show del automóvil

El maestro Ulises Fernández subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico señaló que esta especialización busca aprovechar la relocalización de empresas e incentivar la generación de talento a través de la sinergia con la academia.

Mencionó que la idea es poder replicar la experiencia para dar la certidumbre a los inversores de que el capital humano puede adaptarse a los nuevos requerimientos de las industrias o empresas.

Además, el licenciado José Núñez Leos, gerente de recursos humanos de American Industries y Comité de Talentos de Index señaló que desde hace dos años empezaron a trabajar en el proyecto a fin de convertir a Chihuahua en una región más competitiva, ello a través del desarrollo de contenidos que permitan que los jóvenes se certifiquen y puedan enfrentar los retos en innovación tecnológica.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Resaltó que las necesidades se detectaron a través de encuestas a los ingenieros que están en el proceso, a fin de fortalecer el nivel de los jóvenes.

En su intervención, el ingeniero Jorge Alberto Charles Madrigal, presidente del Auto Clúster de Chihuahua resaltó que esta co-creación empresarial es el inicio de un sistema enfocado a la innovación y el crecimiento de las empresas asentadas en la entidad y que requieren de capital humano especializado.

“No debemos quitar el dedo del renglón en el tema de capacitación y educación continua, esto va a ser algo muy valioso para la ciudad y el estado”.

Por su parte, el doctor Gerardo Méndez Rodríguez, director del Comité de Competitividad del Auto Clúster dijo que con las rutas están sentando las bases para desarrollar el talento, no solo en el área automotriz que fue donde inició debido a la revolución que existe, sino que se puede aplicar en todas las áreas.

“El objetivo es desarrollar un ecosistema adecuado para que crezcan las empresas y ello redunde en que las personas sean felices”.

El director de la Universidad Tecmilenio, Homero Gutiérrez Bustillos explicó que el futuro está a la vuelta de la esquina y hay que evolucionar de manera más rápida y por ello le apuestan a la transformación de la educación.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Esta co-creación atiende la necesidad de talento específico, a fin de reforzar las empresas que requieran ser más competitivas y generar niveles de empleabilidad de mayor trascendencia”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Explicó que se crearon tres rutas de aprendizaje a fin de atender las necesidades de las empresas. La ruta de formación denominada Análisis y visualización de datos tiene como objetivo generar herramientas de lectura y presentaciones, así como el análisis y recolección de datos estadísticos de manera práctica.

Finanzas Advierte AMDA afectaciones al sector automotriz de Chihuahua por huelga en EU

La segunda ruta se refiere Normativa en calidad automotriz, que se enfoca a las normativas europeas y norteamericanas. Y la tercera ruta es Sistemas de manufactura para la automatización y eficiencia de procesos.

Se informó que los contenidos estarán disponibles para el consumo de todas las empresas y emprendedores que necesiten estar en las competencias.