Llora en Godín: Tupperware ve caída en sus acciones y prevé posible bancarrota

Tupperware, reconocida marca de recipientes de plástico, podría ser en el futuro próximo ya solo un recuerdo y no la marca favorita de muchos, debido a que la empresa anunció que no cuenta con suficiente efectivo para financiar sus operaciones.

Fundada en 1946, Tupperware Brands Corporation detalló en un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los Estados Unidos los problemas por los que atraviesa y que podrían llevarla a la bancarrota.

De acuerdo con este documento, la empresa llegó a la conclusión de que existen “dudas sustanciales” sobre su capacidad para continuar como negocio durante al menos el próximo año.

Por ello, se encuentra en busca de financiamiento para poder subsistir, además de aplicar otras medidas como analizar si realiza posibles despidos o revisar su cartera de bienes raíces.

“Si la compañía no puede obtener recursos de capital adecuados o enmiendas a su Contrato de Crédito, la gerencia anticipa que tendrá liquidez inadecuada para financiar sus operaciones y cumplir con sus obligaciones como se anticipa actualmente en el corto plazo”, detalló el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El pasado 7 de abril Tupperware dio a conocer su situación por medio de un comunicado en donde detallaron los desafíos económicos internos y externos del negocio, junto con lo mayores niveles y costos de los préstamos bajo su Línea de crédito.

“Tupperware se ha embarcado en un viaje para cambiar nuestras operaciones y hoy marca un paso critico para abordar nuestra posición de capital y liquidez”, señaló Miguel Fernández, presidente y director ejecutivo de la empresa. “La Compañía está haciendo todo lo que está a su alcance para mitigar los impactos de los eventos recientes, y estamos tomando medidas inmediatas para buscar financiamiento adicional y abordar nuestra situación financiera”.

Desde su anunció la Bolsa de Valores de Nueva York advirtió que Tupperware podría ser eliminado ante la falta de su informe anual requerido y los precios de sus acciones tuvieron una caída de hasta el 40 por ciento.

¿Qué debes saber de la empresa Tupperware?

Casi no existe nadie que no se refiera a los recipientes de plástico para almacenar principalmente comida de otra forma que no sea tupperware o simplemente tupper, pero pocos conocen el origen de la empresa.

Esta comenzó en 1946 de la mano de Earl Tupper como una empresa familiar que tenía junto a su esposa en Leominster, Massachusetts, Estados Unidos. Earl fue quien desarrolló recipientes de plástico que pretendían ser utilizado en los hogares para mantener alimentos frescos gracias a sus cierres herméticos.

Aunque el negocio ya había intentado funcionar en 1938, para este año la familia encontró la forma de venderlo por medio de la idea de presentar los productos en fiestas donde las familias podían ver cómo funcionaban y convencerse de adquirirlos.

Conocido después como “la fiesta Tupperware” esta estrategia de marketing fue una de las más populares para conseguir ventas, al tiempo de encontrar en las madres de familia sus mejores promotoras y darles como beneficio el obtener un ingreso extra con las ventas conseguidas.

Hasta el día de hoy, las llamadas fiestas Tupperware para conocer los productos se realizan en diferentes partes del mundo y son mujeres las que principalmente mantienen la venta de los recipientes de la marca.

Tupperware se define a sí misma como la empresa que revolucionó la forma en que el mundo almacena, sirve y prepara los alimentos. Además de contar con más de 8 mil 500 patentes de diseño funcional y utilidad para productos de cocina y en el hogar.