Martha Burrola toma protesta como la primera presidenta de la USEM Chihuahua

Durante Asamblea General Extraordinaria, Lilia Martha Burrola tomó protesta como presidenta de la Unión Social de Empresarios de México (USEM) delegación Chihuahua, para el periodo 2023-2025, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo.

El presidente saliente, Jorge Sepúlveda, resaltó que la intención del organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua es impulsar empresas más competitivas, más responsables y más humanas.

Por su parte, Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente nacional de USEM, destacó el trabajo realizado por Sepúlveda al frente del organismo en Chihuahua y auguró una gran gestión con Burrola.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

“Al recorrer las USEM de nuestro país, puedo decir que no me gusta mi México porque sigo viendo la falta de seguridad, de acceso a la salud y, lo más preocupante, es ver cómo nos divide el gobierno federal, realmente no me gusta mi México, pero los empresarios hemos decidido dar la batalla desde nuestra trinchera”, declaró.

En su intervención, Martha Burrola, compartió que lleva más de 25 años asesorando a empresarios, incidiendo con ello en el desarrollo de Chihuahua; experiencia que imprimirá dentro de la Unión: “es un reto muy grande y a la vez muy ligerito con el respaldo que tendré”, señaló.

Finalmente, el alcalde Marco Antonio Bonilla aplaudió que USEM tenga a su primera presidenta, al tiempo que añadió que el Gobierno Municipal comparte la filosofía de poner al centro a las personas en aras de la competitividad.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

En la asamblea efectuada en el Casino Chihuahua estuvieron Federico Baeza Mares, presidente del CCE Chihuahua; Hugo Loya Pliego, presidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac); Salvador Carrejo Orozco, presidente de Coparmex Chihuahua; Armando Gutiérrez Cuevas, presidente de Canacintra Chihuahua; Jorge Cruz, presidente de Desec, entre otros.

Es de precisar que USEM nació con un grupo de empresarios comprometidos en lograr una empresa y una sociedad a la medida de la persona humana, enfocados en que la empresa y toda la vida socioeconómica se ponga al servicio de la persona y de la familia para lograr una sociedad más justa y más humana.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

Están involucrados con una visión integral de la Responsabilidad Social Empresarial; preocupados y ocupados en su entorno y el de su empresa; deseosos a formar su conciencia social y la de sus colaboradores; y dispuestos a trabajar por el bien común.