Micro, pequeñas y medianas empresas, claves para el desarrollo económico: Canacintra

El presidente de Canacintra Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, está convencido que nuestro país podrá salir adelante si tenemos una estructura de más empresas pequeñas y medianas; no obstante, entre los incentivos que se anunciaron para el nearshoring, no se tomaron en cuenta a un buen número de Mipymes.

“Algo que de manera integral a veces es ausente es la visión de las Mipymes. Cuando hablamos de la industria, tendemos a hablar mucho de la inversión extranjera, lo cual está muy bien porque le da oxígeno y capital a la economía; pero llegamos a perder de vista a las empresas chicas”, comentó el líder empresarial.

Un ejemplo de ello –dijo-, son los incentivos que recientemente se anunciaron dentro del nearshoring, los cuales están por demás interesantes; sin embargo, manifestó que se deja fuera todavía a muchas Mipymes.

“Si comparamos la estructura de las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes de Estados Unidos, con las de México, nos vamos a dar cuenta que aquí hay muchas micros y muy pocas pequeñas y medianas, y en los países desarrollados hay muchas micro, pequeñas y medianas y esas son las que pueden empezar a mejorar las condiciones a los colaboradores, las que comienzan a exportar, y comienzan a crecer”, indicó.

Ante esto, Gutiérrez Cuevas destacó que el reto sigue siendo cómo apoyar a las Mipymes para que se fortalezcan. En este sentido, fue claro al señalar que detectan un gran respaldo de los gobiernos estatal y municipal de Chihuahua “que han trabajado bastante con todos los sectores, ofreciendo programas de financiamientos, de capacitaciones, etcétera”.

No obstante, evidenció que hay ciertos estructurales a nivel política pública, que no están alineados para que especialmente la micro y pequeña empresa puedan crecer.

Finanzas Reafirma sector industrial y empresarial alianza estratégica para cumplir metas

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En este orden de ideas, refirió que un reporte sobre productividad a cargo del Banco Mundial, recomendaba acelerar la digitalización de las empresas. A decir del entrevistado, una empresa para digitalizarse, además de recursos, necesita tener el talento que le ayudará a incorporar esos nuevos sistemas, pero a veces eso no es fácil de conseguir para una pequeña empresa.

El otro tema tiene que ver precisamente con el financiamiento, donde habría que ver cómo otorgar créditos más accesibles para este sector, puesto que al observar el financiamiento más riesgoso ese ese segmento, el crédito es más caro. En este punto –apuntó-, es donde pueden entrar políticas públicas para dar garantías pero a mayor volumen y así poder invertir en tecnología y digitalización.

Consideró que sería viable que si la empresa micro y pequeña quiere invertir en una tecnología, en lugar de que sea deducible en varios años, la pudieran hacer deducible en el primer año, que es el tipo de apoyos que lanzaron con el nearshoring, pero ¿Por qué no extenderlo para todas las empresas? Cuestionó.

Por otro lado, el representante de los industriales refirió que algo que es muy complicado y genera mucha informalidad es que todavía el mercado laboral tiende en algunos aspectos a sobreproteger a trabajadores que no necesariamente son tan competitivos o productivos.

El presidente de Canacintra Chihuahua destacó que se requiere una ley laboral que sí proteja al trabajador, pero que también si no está con la visión de hacer crecer la economía, el negocio, la industria, que sea fácilmente reemplazable por otro que sí quiera trabajar; aunque reconoció que esto es un tema más complejo porque involucra una ley federal.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Por todo lo anterior, resaltó que desde el ámbito nacional se debería voltear a ver un poco más a la micro y pequeña empresa, y justo por eso cuando se habla de todas las leyes que están discutiendo como reforma laboral, no pueden aplicarse con un criterio general porque no todas las condiciones de las empresas son iguales.

“Muchas empresas medianas y grandes que pueden medir los resultados en ciertos puestos, ya están trabajando menos horas; pero una micro y pequeña empresa que no cuenta ni con los instrumentos para poderlo hacer es mucho más difícil, por ello la insistencia de voltear a ver más a las empresas de tamaño micro y pequeño, pero se tienden a ignorar y es por una razón: con una gran empresa se pueden genera mil empleos, y para alcanzar estos empleos habría que apoyar quizá a 700 Mipymes, y lo ven menos rentable porque tendemos a buscar resultados en el corto plazo”, añadió.

Es de precisar que los asociados a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Chihuahua, refleja la realidad de las estadísticas en nuestro país: el 90% de las empresas son micro, entre el 2 y 3 por ciento son grandes, y el restante abarca pequeñas y medianas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Un gran tema que tenemos es que en ocasiones nos falta ser más agresivos en los empresariales. En las grandes empresas puede resultar sencillo pedir dejar de pensar en el gasto, y enfocarse en la gente y la tecnología, dados los resultados a largo plazo que esto genera; pero cuando eres micro y estás administrando para pagar la nómina, y te da miedo no llegar al final del mes, no es tan fácil; sigo pensando que hay que dejar de pensar en el gasto, sin embargo no es tan sencillo decirles a estas personas que lo hagan. Pero sí creo que es un tema de mentalidad empresarial”, abundó.