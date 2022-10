Necesario fortalecer instituciones municipales y estatales para poder atacar delitos: Manjarrez

Tras la comparecencia ante el Pleno de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dónde dió a conocer los avances en esta materia; Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex Nacional, destacó que mientras no se fortalezcan las instituciones municipales y estatales no se podrá avanzar en lo que tiene que ver con la atención a los delitos.

"Sin duda puede haber trabajo, no significa que no exista trabajo por parte de las autoridades; en lo que nosotros insistimos es que la estrategia de seguridad como la han estado operando no es la más adecuada", declaró.

Manjarrez Ayub Consideró que esto último se debe a dos circunstancias: la primera es que se continúa con un alto nivel de problemas de criminalidad: homicidios, feminicidios, desapariciones, extorsión, robo de transporte, robo a negocios, "ante la fallida estrategia de seguridad". El segundo punto es sobre la necesidad de fortalecer a las policías municipales, a las policías estatales, a los ministerios públicos.

"Veíamos que todos estos delitos son del fuero común, no del fuero federal. Lo que ella (Rosa Icela) está destacando es mucho de lo que hacen las policías y ministerios públicos, pero no tienen los suficientes recursos para fortalecerlos, entonces mientras no se fortalezcan las instituciones municipales y estatales no se podrá avanzar en lo que tiene que ver con la atención a los delitos", apuntó.

En este sentido, refirió que el presupuesto para las fuerzas armadas aumentó en un 16% para el próximo año; pero el incremento a las policías es de un 1%, "entonces si tenemos una inflación de un 8%, ya le están quedando a deber un 7%, por lo menos para empatar la inflación".

"Dentro de esta fallida estrategia, no está la estrategia de fortalecer a las policías municipales y estatales para atender los delitos del fuero común que son el 96% de los delitos que tenemos en México", recalcó el entrevistado.

Fue claro al señalar que al fortalecer dichas policías, se estará fortaleciendo el Estado de Derecho, por lo que insistió en la necesidad de hacerlo.