¿No son recomendables las tandas? Fintech "YoFio" lo explica

Solicitar un crédito o préstamo formal en alguna institución financiera autorizada en vez de participar en las "tandas", genera certidumbre financiera, crecimiento a largo plazo, historial crediticio en mente y gestión financiera ordenada, informa la fintech “YoFio".

Entrando al tercer mes de 2023, puede ser que algunas personas aún tengan deudas y gastos que cubrir de manera urgente, por lo que, ante la premura del evento, optan por recurrir a diversas opciones para obtener dinero rápido.

Una de las más conocidas por la población mexicana es entrar a las famosas tandas que organizan ya sea algún familiar cercano o un vecino o vecina. Sin embargo, aunque las tandas sean muy populares, lo cierto es que podrían no ser la mejor opción tanto para tu bolsillo, como para tu situación financiera.

De acuerdo con información de la fintech, YoFio estas son las ventajas de financiarte a través de una institución financiera autorizada:

Certidumbre financiera

Crecimiento a largo plazo

Historial crediticio en mente

Gestión financiera ordenada

Aunque el ahorro en tandas puede resultar atractivo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentó varias desventajas frente a los créditos o préstamos formales que otorgan las instituciones financieras o bancarias.

En primera, se destacó que al dejar tu dinero en una tanda, este se devaluará. Ante los altos niveles de inflación, lo mejor que puedes hacer es invertir tu dinero en algún instrumento que te dé rendimientos y desafortunadamente en una tanda, esto no pasará.

Por muy buena amistad o relación que tengas con la persona que organiza la tanda, lo cierto es que puede ser que simplemente un día no recibas noticias de esa persona.

Aparte, se debe esperar y confiar en que todas las personas que participan en la tanda cumplan con las fechas de entrega de cada “número de la tanda” y que el organizador pueda juntarla completa el día que te toca.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es de recordar que, en caso de tener algún problema en una tanda, no hay ni existe actualmente ningún respaldo legal. Al no contar con un documento, la Condusef no podrá ayudar con ningún tipo de problema en una tanda, dependencia que recomienda acudir a una institución financiera autorizada.