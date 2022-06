Nos preocupa la inacción del estado y la política de abrazos de la federación: Coparmex

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Salvador Carrejo, indicó con referencia a la situación de inseguridad que se vive en el territorio estatal, que en el sector empresarial se percibe un sentimiento de frustración e impotencia, pues los últimos acontecimientos, particularmente el triple asesinato en la localidad de Cerocahui, de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, ha conmocionado a la sociedad entera.

Sin embargo, dijo que aunque este último evento causó alto impacto mediático, la realidad de las cosas es que han venido sucediendo muchos temas antes de este acontecimiento que dejan en claro una situación de aumento en la violencia generalizada en todo el estado.

“Nos preocupa, no solo desde el clima para los negocios y la inversión, sino principalmente la seguridad de las personas y de las familias chihuahuenses, hay una seria preocupación por la reacción del Gobierno Federal, que insiste en una estrategia fallida de «abrazos y no balazos» que evidentemente no está dando resultados”, comentó el líder empresarial.

También dijo que les preocupa muchísimo que el Gobierno Estatal, tenga una importante falta de acción y la impunidad con que se mueven los diversos grupos criminales, en Cerocahui, pues a la persona identificada como un generador de violencia, tiene años con órdenes de aprehensión pendientes y “nos preocupa la inacción de los gobiernos locales cuando en muchas comunidades todo mundo sabe quiénes son los actores”.

Chihuahua

Sin embargo, dijo que con el anuncio que hizo la Gobernadora Maru Campus de fortalecer las estrategias de seguridad pública, se tienen altas expectativas de ver resultados en el corto plazo, pues “esta situación no puede continuar”.

Indicó que aunque el Gobierno Federal envió un millar de elementos de la Guardia Nacional al municipio de Urique, lamentablemente son acciones reactivas y que si se hubiera tenido una estrategia para atacar el problema de fondo, y se hubiera prevenido con estrategia e inteligencia, si las autoridades locales y federales cumplieran con su responsabilidad a tiempo, terribles tragedias se hubieran podido evitar.

Finalmente, dijo que la Coparmex tiene asiento en distintos consejos relacionados con temas de seguridad, y aunque aún no ha habido una convocatoria para recibir sugerencias de los sectores de la sociedad por parte de Gobierno del Estado, dijo que estarán listos para atenderla cuando se haga y que la petición del gremio empresarial se enfocará en combatir la impunidad, para que se lleve a la justicia a todas las personas que están identificadas como generadores de violencia en las comunidades serranas.