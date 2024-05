Participación de candidatos fue conforme a su nivel de información y experiencia: Carrejo

El presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo Orozco, reconoció la disposición de los cinco candidatos que asistieron al Debate Ciudadano de la Confederación, para confrontar ideas, sus propios perfiles y propuestas antes la sociedad civil y academia; al tiempo que destacó la trascendencia de la firma del Pacto por el Desarrollo y Prosperidad, y la Agenda Nacional de Paz.

A decir del entrevistado, en términos generales, se encuentran satisfechos por las cuestiones logísticas y organizativas, aunque reconoció que el evento se tornó un poco largo; sin embargo, precisó que no fue por efecto del formato, ya que este permitía que fluyera bien, pero debe tomarse en cuenta que eran varios aspirantes.

Te puede interesar: Denunciará PAN a presunto brigadista de Morena que inició pelea al exterior del debate

Expuso que cada uno de ellos tuvo su desempeño en lo particular, donde se evidenció que hay algunos candidatos que no tienen la suficiente información para dar soporte a sus propuestas, aunque precisó que esto hasta cierto punto es entendible.

“Creo que dentro del marco general de lo que es un debate y el contraste de ideas, hubo un desempeño bueno por parte de los candidatos, claro con el golpeteo natural, pero sin salirse de los parámetros normales de un debate político”, refirió.

En torno al nivel de propuestas, indicó que definitivamente no fue el mismo entre los cinco aspirantes, pues algunos tenían mayor profundidad, entendimiento, conocimiento de la información; mientras que otros no contaban con los suficientes datos.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Carrejo Orozco consideró que todos hicieron su mejor esfuerzo acorde a su nivel de información y experiencia, por lo que reconoció la disposición para confrontar ideas, sus propios perfiles, sus propuestas antes la sociedad civil, y academia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De igual manera, destacó la importancia que conlleva la firma del Acuerdo por la Paz para el municipio de Chihuahua y del Pacto por el Desarrollo y Prosperidad que se dio por parte de los cinco candidatos asistentes.

Chihuahua Denunciará Miguel La Torre a hombre que golpeó a sus brigadistas previo al debate

Por otra lado, lamentó lo ocurrido al exterior del recinto sede del debate ciudadano donde se registró un conato de riña entre porras; razón por la cual –dijo-, desde un principio se les pidió a los candidatos que no ingresaran con las porras a Expo Chihuahua, no obstante, a pesar de estar al afuera los ánimos se caldearon y ocurrió esta situación que por fortuna no pasó a mayores.

En este sentido, fue claro al señalar que cualquier incidente de este tipo es reprobable y no contribuye a la civilidad. Por lo que aprovechó a realizar un llamado a los candidatos, sus equipos y los partidos para que controlen estas situaciones con sus simpatizantes, especialmente durante la jornada electoral este próximo 2 de junio.