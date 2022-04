La propina no es obligatoria, ¿qué hacer si la agregan sin consultar en tu cuenta?

Si algunas vez acudiste a un restaurante y dentro de tu cuenta te agregaron un cargo extra por el servicio otorgado, debes saber que esto no está permitido, ya que en México dar propina no es una obligación, por lo tanto tú eliges si lo das o no.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te dice qué debes hacer en caso de que algún establecimiento agregue ese monto extra sin antes consultarte, ya que esa práctica no está permitida.

"Esta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del consumidor".

Por otro lado, el porcentaje también es una decisión enteramente del cliente y aunque la costumbre es dejar el 10 por ciento como mínimo, ninguna ley establece que así deba de ser, simplemente se da lo que se crea pertinente y equivalga a la calidad en el servicio.

Ahora que si en algún establecimiento se argumenta que por políticas es necesario agregar la propina dentro de la cuenta final, el artículo 10 de la Ley Federal del Consumidor dice lo contrario.

"Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes y servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personales de los consumidores (...) Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas coercitivas o desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica por el consumidor".

En caso de que se te presente una situación así, lo primero que debes hacer es asegurarte de qué significa ese cargo extra y se lo puedes preguntar a la persona que te atiende.

Al confirmar que te están cobrando la propina, puedes pedir hablar con el gerente o encargado para que se elimine ese cobro y aclarar que es tu decisión la aportación de ese dinero. Ante una negativa, puedes realizar una denuncia.

¿Cómo denuncio ante la Profeco?

Puedes enviar un mensaje a algunas de sus cuentas en redes sociales, enviar un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx o realizar una llamada al teléfono 5555688722 que está disponible.

Recuerda que tienes que tener disponibles los datos del establecimiento: nombre o razón social y domicilio completo con calle, número, alcaldía o municipio, estado y código postal.

