Recomiendan tener plan de finanzas

La oficina de Defensa del Consumidor recomienda un plan para sanear las finanzas y disminuir deudas personales hasta que se puedan liquidar por completo, dado que estima que tres de cada 10 personas adquirieron una deuda entre marzo y julio, a consecuencia de la crisis por la pandemia del Covid-19.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Entre las recomendaciones que la oficina federal recomienda está no adquirir artículos o servicios que no son indispensables, como es el caso de aparatos electrónicos, ropa, zapatos o joyería que no representan una necesidad básica. De esta forma, una parte del presupuesto personal puede destinarse a pagar deudas de manera puntual e incluso adelantar pagos.

La dependencia identifica varios gastos innecesarios o no primordiales en los que se puede ahorrar, y entre éstos se encuentran los cigarros, pues señala que en México hay un alto porcentaje de fumadores que como mínimo gastan 60 pesos diarios, afectando no sólo su bolsillo, sino también su salud.

La televisión de paga es otro de los gastos no indispensables, ya que es un servicio que además ofrece tantas opciones o canales que raramente se disfrutan, dado que es difícil controlar los horarios en los que aparece el contenido que cada persona desea ver.

Las compras por internet son otro gasto innecesario y es que navegar por internet en el tiempo de ocio puede ser un peligro, las ofertas surgen y los impulsos responden, por lo que es mejor no optar por ver este tipo de contenido cuando la idea es ahorrar.

Los seguros de vida son otro gasto que si bien se vende como “inversión”, muchas no se utilizan, pues ni siquiera se recuerda e incluso no se sabe que se cuenta con él, ya que éstos son descontados por tarjeta.

Las bebidas son un producto en los que se gasta diariamente. Hablando de agua, no es necesario comprarla embotellada diariamente al salir, ya que bien se puede cargar desde casa. Es importante también evitar adquirir diariamente otro tipo de bebidas.

Las membresías de gimnasio son a veces un gasto que no se aprovecha, pues a menudo hay que cumplir con horarios que no se pueden llevar a cabo por el trabajo, por lo que se recomienda analizar qué tipo de plan adquirir, o bien hacer ejercicio por cuenta propia.

Los créditos son una opción cuando no se puede pagar de contado, pero mientras más pequeñas sean las mensualidades más se multiplica el costo al original, y con ello los gastos personales.

Cambiar de celular cada temporada que sale a la venta un equipo nuevo también puede considerarse un gasto no esencial, ya que la mayor parte del tiempo ni siquiera se utilizan todas las funciones de estos aparatos, que si bien hoy en día se consideran una necesidad, no es indispensable renovarlo sólo por gusto, así se fomenta el consumo responsable.

La electricidad es un servicio cuyo costo puede reducirse, y para esto hay que procurar mantener las luces apagadas cuando no se utilicen, y desconectar los aparatos eléctricos, pues éstos representan hasta el 13% del consumo de luz de los hogares.

Las golosinas son otro desembolso que muchas veces daña el bolsillo y la salud, pues si bien se pueden adquirir una que otra vez, comerlos a diario no es aconsejable ni por salud física ni por salud económica.

También visitar centros comerciales puede ser contraproducente si no se controla el impulso de comprar sin responsabilidad, pues acudir a una tienda implica ver aparadores que atraen la vista y la cartera, por lo que si lo que se necesita es ahorrar se debe evitar ir a estos lugares.

La comida rápida también puede significar un gasto innecesario, esto se debe a que se trata de alimentos poco económicos, que además no contribuyen a una dieta equilibrada.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer









Te recomendamos:

Ráfagas --Conago se debilita; arriban gobernadores --Abren de nuevo La Boquilla, ¿rompen acuerdos? --Busca PRI inclusión y unidad

Local Se confirman 136 casos de Covid-19 en la entidad

Local Necesita Chihuahua capital bajar 3 puntos para llegar a amarillo