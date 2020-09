Recupera aforos, pero no las ventas

Los centros comerciales de la ciudad han registrado una recuperación considerable en sus aforos y movilidad, no obstante, las ventas no han obtenido las cifras que serían las adecuadas para una recuperación total del sector.

Tal es el caso de los establecimientos al interior del centro comercial Fashion Mall, en donde la gente circula tras haber permanecido cerrado en gran parte de la cuarentena, y ahora ha reabierto de forma parcial sus establecimientos.

En el estacionamiento del centro comercial se pueden ver largas filas para entrar al complejo, desde personas que quieren ingresar a las tiendas con acceso al estacionamiento, hasta quienes quieren ingresar al interior de la plaza.

En cuanto a los establecimientos de la parte interior, todos cuentan con sus medidas sanitarias, como toma de temperatura, tapetes sanitizantes, gel antibacterial, entre otros accesorios requeridos para permanecer al interior.

En cuanto a las personas que ingresan, se les solicita que en el 100% de su visita, usen el cubrebocas para prevenir cualquier tipo de riesgo sanitario, o convertir en un foco de propagación la misma plaza.

No obstante, los dependientes de los negocios comentan que no se han visto las ventas recuperadas al cien por ciento, pues en algunos negocios de ropa no se permite medirse la misma, lo que hace que la gente opte en muchas ocasiones por no comprar prendas que no sabe si va a cambiar o devolver.

Así mismo, comentan que muchos sólo van a ver o sólo ingresan a la tienda y se van sin comprar, por lo que no se ha visto una recuperación del todo en este aspecto para los comerciantes que cuentan con locales en estos establecimientos.









