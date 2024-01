SAT: Cómo activar el Buzón Tributario en línea paso a paso

¿Tienes miedo de tener problemas con el SAT porque no activaste tu buzón tributario? No te preocupes, acá te enseñamos cómo hacerlo de una forma rápida y sencilla y lo mejor, desde tu celular, sólo debes tener acceso a internet.

Seguramente en estos días has escuchado hablar mucho sobre el Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no es para menos, pues habían anunciado que quien no lo tuviera a activado, a más tardar el 31 de diciembre del 2023, sería acreedor a una multa, sin embargo, dieron una prórroga para que puedas cumplir con este requisito.

Dentro del Diario Oficial de la Nación (DOF) del 29 de diciembre del 2023, en específico en el Cuarto Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, se dio a conocer que los contribuyentes que no hayan habilitado su buzón tributario o no hayan registrado correctamente sus medios de contacto, serían multados.

Sin embargo, llamó la atención que dice que esto será aplicable hasta el 1 de enero del 2025, por lo que se da a entender que se abrió una prórroga para poder realizar este requisito y tendrás hasta el 31 de diciembre de este año (2024) para poder activarlo. Acá te enseñamos cómo hacerlo fácilmente.

¿Qué es el Buzón Tributario del SAT y para qué sirve?

Según la plataforma oficial del SAT, el Buzón Tributario es un servicio que brinda el mismo SAT que permite la comunicación entre ellos y los contribuyentes, además de que ayuda a que, quien esté interesado, pueda realizar trámites en línea, depositar información y documentación y resolver las dudas que tenga.

De igual forma, por este medio el SAT puede notificarte respecto a cómo van tus trámites y responde a tus solicitudes, además, de que puede avisarte si encuentra alguna irregularidad. Cualquier persona puede hacer uso del Buzón Tributario, ya sea persona física y moral, siempre y cuando tengas tu RFC, un correo electrónico y contraseña, y en ocasiones, se pedirá su e.firma.

Algunos de los trámites que puedes realizar son: Recurso de revocación en línea, Consultas y autorizaciones en línea, Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles, Solicitud de devolución de saldos a favor, Estimulo al buen contribuyente, entre muchos otros.

¿Cómo activar mi Buzón Tributario del SAT en línea paso a paso?

Para poder activar tu Buzón Tributario, tienes que entrar a la plataforma del SAT dando clic aquí, una vez lo hagas deberás dar clic en el cuadro verde que dice “Buzón Tributario”, una vez ahí deberás colocar tu RFC, contraseña, e.firma y la clave que aparece en la plataforma, para posteriormente dar clic en enviar.



Posteriormente tendrás que irte al apartado de configuración, donde tendrás que rellenar el formulario de medios de contacto con datos como correo electrónico (que sí utilices) y un número celular. Te mandarán un mensaje SMS para confirmar tus datos, y listo, ya estás dado de alta en el Buzón Tributario.

Recuerda que todas las personas físicas y morales están obligadas a activar su Buzón Tributario, salvo a algunas excepciones que son las siguientes:

Según datos de la página oficial del SAT, no estás obligado a activar tu Buzón Tributario si obtuviste ingresos por sueldos y salarios iguales o menores a 400 mil pesos, tampoco es forzoso si eres una persona física con situación fiscal sin obligaciones fiscales y sin actividad económica, además, tampoco tendrán que hacerlo quieres cuenten ante el Registro Federal de Contribuyentes, situación fiscal de suspendidos.

¿Qué pasa si no activo mi Buzón Tributario?

Como te explicamos anteriormente, tienes hasta el 31 de diciembre del 2024 para activar tu Buzón Tributario, sin embargo, si no lo hacer, podrían multarte con una fuerte cantidad, asimismo, si te registras y proporcionas datos de contacto erróneos o no actualizados.

En este caso, “se entenderá que te opones a la notificación y la autoridad podrá enviarte actos administrativos o resoluciones por otro canal de notificación (estrados) conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción lll del Código Fiscal de la Federación. Además, se configura una conducta infractora”.



Es por lo anterior, que, el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del 2023, indica que si no habilitas tu Buzón, o no lo haces de manera correcta, antes de la fecha que se indica, se te impondrá una multa que va desde los 3 mil 850 hasta los 11 mil 540 pesos.