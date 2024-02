¿Se acabó el amor? Reportan poca demanda en tiendas de regalos por el Día de San Valentín

Los peluches, arreglos florales y fotografías en collages son los regalos más tradicionales durante el Día del Amor y la Amistad; sin embargo, a la fecha, las tiendas que ofertan este tipo de obsequios no han registrado la demanda esperada, según dieron a conocer los dependientes.

Las personas a cargo manifestaron que año con año han resentido una caída en las ventas alusivas a esta celebración, lo que incluso ha provocado el cierre de algunos negocios dedicados a la comercialización de estos productos.

Esto, lo adjudican a que los clientes están preocupados por tratar de cubrir otros gastos de mayor relevancia como es la alimentación y servicios básicos que han encarecido a causa de temas inflacionarios.

De igual manera, en las florerías, se destacó que el Día de San Valentín ya no resulta una fecha tan provechosa como el Día de las Madres o el Día de Muertos, es por ello que han dejado de prepararse con demasiado inventario para evitar pérdidas.

Sin embargo, los comerciantes no pierden la esperanza de que este miércoles haya un alza en sus ventas gracias a los enamorados que buscan un presente para su pareja o gracias a aquellos que festejan su amistad.

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el 79% de los mexicanos celebrará el día de San Valentín; y señala que los hombres gastarán más que las mujeres, en la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Según un estudio sobre los hábitos de consumo de los mexicanos para el día de San Valentín, difundido por la Condusef, para este 14 de febrero los hombres gastarán en promedio mil 334 pesos, mientras que las mujeres 833 pesos.

El análisis detalla el porcentaje aproximado de lo que regalan los mexicanos en San Valentín, y cuánto gastan: Cena o comida romántica (33%), en la que invertirán 904 pesos; una experiencia (16%), invirtiendo mil 044 pesos; ropa (15%), con una inversión de 772 pesos; bombones (7%), invirtiendo 600 pesos; flores (7%), con una inversión de 619 pesos; perfume (5%), invirtiendo 879 pesos; en un viaje pequeño (3%), con una inversión de mil 587 pesos.

Las recomendaciones de la Condusef van encaminadas a no realizar compras por impulso, comparar precios, y no elegir la primera opción. También se exhortó a tener cuidado con la publicidad, ya que puede llegar a resaltar e incluso exagerar, las bondades de un producto; y se sugirió adquirir únicamente lo necesario para evitar endeudarse, y no utilizar el crédito para comprar regalos fuera del presupuesto.